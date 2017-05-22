«Лацио» вдевятером уступил «Интеру» в чемпионате Италии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Марко Андреолли (на 31-й минуте) и Эдер (74). Еще один мяч в свои ворота на 37-й минуте забил защитник римлян Уэсли Худт. У «Лацио» пенальти на 18-й минуте реализовал Бальде Кейта.

Римляне завершали матч вдевятером. На 66-й минуте вторую желтую карточку получил Кейта, на 78-й минуте поле также покинул Сенад Лулич.

За тур до финиша чемпионата «Лацио» идет на четвертом месте с 70 набранными очками, а «Интер» занимает седьмую строчку (59 баллов). «Лацио» в заключительном туре сыграет 28 мая в гостях с «Кротоне». «Интер» в этот же день примнет дома «Удинезе».