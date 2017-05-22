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22 мая 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лацио» вдевятером уступил «Интеру» в чемпионате Италии

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. «Лацио» проиграл «Интеру» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Марко Андреолли (на 31-й минуте) и Эдер (74). Еще один мяч в свои ворота на 37-й минуте забил защитник римлян Уэсли Худт. У «Лацио» пенальти на 18-й минуте реализовал Бальде Кейта.

Римляне завершали матч вдевятером. На 66-й минуте вторую желтую карточку получил Кейта, на 78-й минуте поле также покинул Сенад Лулич.

За тур до финиша чемпионата «Лацио» идет на четвертом месте с 70 набранными очками, а «Интер» занимает седьмую строчку (59 баллов). «Лацио» в заключительном туре сыграет 28 мая в гостях с «Кротоне». «Интер» в этот же день примнет дома «Удинезе».

21.05.2017 21:45 основной раунд: 37-й тур Olimpico
Лацио 1:3 Интер
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Симоне Индзаги Стефано Векки
Голы
18′ Бальде Кейта 14
2 Марко Андреолли (И. Перишич) 31′
2 Уэсли Худт 37′
23 Эдер 74′
Составы
Иван Варгич 55
46′ Уэсли Худт 2
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
71′ 78′ Сенад Лулич 19
Лукас Билья 20
Сергей Милинкович-Савич 21
61′ 66′ Бальде Кейта 14
Чиро Иммобиле 17
59′ Стефан де Фрай 3
Душан Баста 8
78′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Лука Крекко 11
67′ Ромеро Луис Альберто 18
80′ Кристиано Ломбарди 25
1 Самир Ханданович
2 Марко Андреолли
33 Данило Д`Амброзио
55 Юто Нагатомо
5 Роберто Гальярдини
77 Марсело Брозович
87 Антонио Кандрева
44 Иван Перишич
24 Джейсон Мурильо 23′ 17′
21 Давиде Сантон
17 Гари Медель 86′
19 Эвер Банега
23 Эдер 81′ 47′
99 Андреа Пинамонти
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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