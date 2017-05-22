«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании

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«Реал» гарантировал себе титул, выиграв у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to Real Madrid on winning the 2016-17 La Liga.</p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/866391130694352898">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Поздравляем мадридский “Реал” с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17», — гласит запись в «Твиттере» каталонского клуба.

«Реал» (93 очка) не пропустил вперёд себя «Барселону» (90) и стал чемпионом Испании. «Реал» выиграл Примеру в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула. Мадридский клуб не выигрывал чемпионат Испании с сезона-2011/12.