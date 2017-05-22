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22 мая 2017, 2:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17.

Барселона поздравила Реал с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17. Увеличить
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«Реал» гарантировал себе титул, выиграв у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Поздравляем мадридский “Реал” с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17», — гласит запись в «Твиттере» каталонского клуба.

«Реал» (93 очка) не пропустил вперёд себя «Барселону» (90) и стал чемпионом Испании. «Реал» выиграл Примеру в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула. Мадридский клуб не выигрывал чемпионат Испании с сезона-2011/12.

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