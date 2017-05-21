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21 мая 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне подтвердил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не собирается покидать мадридский клуб в грядущее межсезонье и в понедельник обсудит своё будущее с президентом клуба Мигелем Анхелем Хилем Мартином и спортивным директором Андреа Берта.

Главный тренер <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> сообщил что не собирается покидать мадридский клуб в грядущее межсезонье и в понедельник обсудит своё будущее с президентом клуба <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Анхелем</span> <span class=error>Хилем</span> <span class=error>Мартином</span> и спортивным директором <span class=error>Андреа</span> Берта. Увеличить
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«Я остаюсь здесь. Я хочу остаться, потому что у этого клуба есть будущее, а его будущее — это мы все вместе. Сейчас мы завершаем сезон, а в понедельник я встречусь с Мигелем и Андреа, и мы обсудим, что может ждать нас в будущем. Мы решим так, как будет лучше для клуба и всех нас, обсудим рост нашего клуба.

У нас есть отличная база, на протяжении шести лет мы выступаем выдающимся образом. В сентябре мы переедем на новый стадион, и требования к нашей команде повысятся. Нужно будет сделать шаг вперёд, чтобы ему соответствовать, — приводит слова Симеоне Goal.

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