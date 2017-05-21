Симеоне подтвердил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не собирается покидать мадридский клуб в грядущее межсезонье и в понедельник обсудит своё будущее с президентом клуба Мигелем Анхелем Хилем Мартином и спортивным директором Андреа Берта.
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«Я остаюсь здесь. Я хочу остаться, потому что у этого клуба есть будущее, а его будущее — это мы все вместе. Сейчас мы завершаем сезон, а в понедельник я встречусь с Мигелем и Андреа, и мы обсудим, что может ждать нас в будущем. Мы решим так, как будет лучше для клуба и всех нас, обсудим рост нашего клуба.
У нас есть отличная база, на протяжении шести лет мы выступаем выдающимся образом. В сентябре мы переедем на новый стадион, и требования к нашей команде повысятся. Нужно будет сделать шаг вперёд, чтобы ему соответствовать, — приводит слова Симеоне Goal.
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