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Месси забил 37 голов (шесть — с пенальти) в 34 играх, в среднем на один мяч ему требовалось 76,5 минут.

Второе место в списке лучших бомбардиров испанской Примеры сезона-2016/17 занял нападающий каталонцев Луис Суарес, забивший 28 голов (все с игры) в 35 матчах. Тройку замкнул форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 25 мячей (шесть — с пенальти) в 29 встречах.

Следом идет форвард «Сельты» Яго Аспас с 19 голами (шесть — с пенальти) в 32 матчах, пятерку замкнул нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, у которого 16 мячей (все — с игры) в 36 матчах.