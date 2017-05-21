Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29818834/
21 мая 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, Роналду — третий

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата Испании.

Форвард Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Месси забил 37 голов (шесть — с пенальти) в 34 играх, в среднем на один мяч ему требовалось 76,5 минут.

Второе место в списке лучших бомбардиров испанской Примеры сезона-2016/17 занял нападающий каталонцев Луис Суарес, забивший 28 голов (все с игры) в 35 матчах. Тройку замкнул форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 25 мячей (шесть — с пенальти) в 29 встречах.

Следом идет форвард «Сельты» Яго Аспас с 19 голами (шесть — с пенальти) в 32 матчах, пятерку замкнул нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, у которого 16 мячей (все — с игры) в 36 матчах.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото