«Реал» обыграл «Малагу» и в 33-й раз стал чемпионом Испании
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт. Мадридский «Реал» обыграл «Малагу» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 33-й раз за свою историю стал чемпионом страны.
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Заключительный матч сезона, прошедший в воскресенье в Малаге, завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячами отметились Криштиану Роналду (на 2-й минуте) и Карим Бензема (55).
«Реал» по итогам 38 туров набрал 93 очка. Последний раз мадридцы побеждали в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.
Их ближайший преследователь «Барселона» в воскресенье в параллельном матче обыграла «Эйбар» дома со счетом 4:2, набрав 90 очков. Дублем в этом матче отметился форвард каталонцев Лионель Месси, который с 37 голами стал лучшим бомбардиром сезона.
Главные тренеры
|Мичел
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|8
|9
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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