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21 мая 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» обыграл «Малагу» и в 33-й раз стал чемпионом Испании

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Мадридский «Реал» обыграл «Малагу» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу и в 33-й раз за свою историю стал чемпионом страны.

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Заключительный матч сезона, прошедший в воскресенье в Малаге, завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячами отметились Криштиану Роналду (на 2-й минуте) и Карим Бензема (55).

«Реал» по итогам 38 туров набрал 93 очка. Последний раз мадридцы побеждали в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.

Их ближайший преследователь «Барселона» в воскресенье в параллельном матче обыграла «Эйбар» дома со счетом 4:2, набрав 90 очков. Дублем в этом матче отметился форвард каталонцев Лионель Месси, который с 37 голами стал лучшим бомбардиром сезона.

21.05.2017 21:00 основной раунд: 38-й тур La Rosaleda
Малага 0:2 Реал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мичел Зинедин Зидан
Голы
7 Криштиану Роналду (Франсиско Роман Иско) 2′
9 Карим Бензема (Р. Варан) 55′
Составы
56′ Идрисс Камени 1
Мигель Торрес Гомес 23
Федерико Рикка 15
Микель Вильянуэва 4
Луис Эрнандес 24
Пабло Форнальс 31
Игнасио Камачо 6
Хосе Луис Ресио 14
60′ Серхио Гонтан Кеко 20
Гонсало Кастро 11
57′ 72′ Хони 21
Сержиу Паулу Дуда 17
69′ Сандро Рамирес 19
Диас де Оливейра Шарлес 9
1 Кейлор Навас
23 Луис да Силва Данилу
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
14 Каземиру 66′
16 Матео Ковачич
9 Карим Бензема 73′
21 Альваро Мората
22 Франсиско Роман Иско 66′
10 Хамес Родригес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 8
9 Угловые 7
6 Фолы 9
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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