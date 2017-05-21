«Реал» обыграл «Малагу» и в 33-й раз стал чемпионом Испании

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Заключительный матч сезона, прошедший в воскресенье в Малаге, завершился победой гостей со счетом 2:0. Мячами отметились Криштиану Роналду (на 2-й минуте) и Карим Бензема (55).

«Реал» по итогам 38 туров набрал 93 очка. Последний раз мадридцы побеждали в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.

Их ближайший преследователь «Барселона» в воскресенье в параллельном матче обыграла «Эйбар» дома со счетом 4:2, набрав 90 очков. Дублем в этом матче отметился форвард каталонцев Лионель Месси, который с 37 голами стал лучшим бомбардиром сезона.