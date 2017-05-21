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В сезоне-2003/04 ивуариец выступал за «Арсенал». Тогда «канониры» стали чемпионами Англии. В 38-ми матчах команда одержала 26 побед и 12 раз сыграла вничью.

В этом сезоне Туре выступал за «Селтик». Команда одержала 34 победы и 4 раза завершила матч ничьей.