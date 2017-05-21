Коло Туре — первый футболист, который в двух разных командах ни разу не проигрывал в чемпионате
Коло Туре стал единственным футболистом в истории, которому удавалось не проигрывать в двух разных командах в чемпионате.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В сезоне-2003/04 ивуариец выступал за «Арсенал». Тогда «канониры» стали чемпионами Англии. В 38-ми матчах команда одержала 26 побед и 12 раз сыграла вничью.
В этом сезоне Туре выступал за «Селтик». Команда одержала 34 победы и 4 раза завершила матч ничьей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter