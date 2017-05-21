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21 мая 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в последнем туре примеры

Матч последнего, 30-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 3:1 в пользу «Атлетико».

Матч последнего 30-го тура чемпионата Испании между <span class=error>Атлетико</span> и <span class=error>Атлетиком</span> завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 3:1 в пользу <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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В составе победителей отличились Фернандо Торрес, который сделал дубль, и Анхель Корреа. У басков забил Иньяки Уильямс.

«Атлетико» набрал 78 очков и финишировал на третье позиции в чемпионате Испании. В следующем сезоне команда вновь сыграет в Лиге чемпионов. «Атлетик» с 63 очками финишировал на седьмой позиции. Если «Барселона» в финале Кубка Испании обыграет «Алавес», то в Лиге Европы сыграет «Атлетик». В противном случае в ЛЕ пробьется «Алавес».

21.05.2017 17:45 основной раунд: 38-й тур Vicente Calderon
Атлетико 3:1 Атлетик
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Эрнесто Вальверде
Голы
8′ Хосе Санс Фернандо Торрес (А. Гризманн) 9
11′ Хосе Санс Фернандо Торрес (Коке) 9
89′ Анхель Корреа 11
11 Иньяки Уильямс (О. Де Маркос) 71′
Составы
Ян Облак 13
Стефан Савич 15
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
Ньигес Сауль 8
45+1′ Габриэль Фернандес Габи 14
38′ Томас Партей 22
Антуан Гризманн 7
88′ Кардозу Мендеш Тиагу 5
Анхель Корреа 11
64′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кевин Гамейро 21
70′ Янник Феррейра-Карраско 10
Николас Гайтан 23
26 Кепа Аррисабалага
4 Эмерик Ляпорт
18 Оскар Де Маркос
24 Микель Баленсиага
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе
10 Гоньи Икер Муниаин
20 Ариц Адурис
7 Беньят Эчеварриа 74′
17 Микель Рико
8 Андер Итурраспе 46′
11 Иньяки Уильямс
22 Эскудеро Рауль Гарсия 57′
14 Маркель Сусаэта
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 1
2 Угловые 5
13 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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