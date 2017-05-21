«Атлетико» обыграл «Атлетик» в последнем туре примеры
Матч последнего, 30-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 3:1 в пользу «Атлетико».
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В составе победителей отличились Фернандо Торрес, который сделал дубль, и Анхель Корреа. У басков забил Иньяки Уильямс.
«Атлетико» набрал 78 очков и финишировал на третье позиции в чемпионате Испании. В следующем сезоне команда вновь сыграет в Лиге чемпионов. «Атлетик» с 63 очками финишировал на седьмой позиции. Если «Барселона» в финале Кубка Испании обыграет «Алавес», то в Лиге Европы сыграет «Атлетик». В противном случае в ЛЕ пробьется «Алавес».
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эрнесто Вальверде
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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