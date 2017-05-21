«Атлетико» обыграл «Атлетик» в последнем туре примеры

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В составе победителей отличились Фернандо Торрес, который сделал дубль, и Анхель Корреа. У басков забил Иньяки Уильямс.

«Атлетико» набрал 78 очков и финишировал на третье позиции в чемпионате Испании. В следующем сезоне команда вновь сыграет в Лиге чемпионов. «Атлетик» с 63 очками финишировал на седьмой позиции. Если «Барселона» в финале Кубка Испании обыграет «Алавес», то в Лиге Европы сыграет «Атлетик». В противном случае в ЛЕ пробьется «Алавес».