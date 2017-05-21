«Вильярреал» и «Реал Сосьедад» получили путёвки в Лигу Европы
По итогам матчей заключительного, 38-го, тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» получили путёвки в Лигу Европы.
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«Вильярреал» в домашнем матче одержал победу над «Валенсией» со счётом 3:1, благодаря чему финишировал на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) за счёт гола на четвёртой компенсированной минуте и занял шестую строчку.
В другом матче «Атлетик» на выезде уступил «Атлетико» со счётом 1:3 и финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.
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