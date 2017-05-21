«Шахтер» сыграл вничью с «Олимпиком» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 1:1. В составе «Олимпика» отличился Михаил Сергийчук (12-я минута), у «Шахтера» гол забил Богдан Бутко (50).
«Шахтер», досрочно оформивший победу в чемпионате, набрал 79 очков. «Олимпик» с 43 баллами идет четвертым.
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