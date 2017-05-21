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21 мая 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игрок «МЮ» стал 1-м футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в матче АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес дебютировал в АПЛ, выйдя на поле в домашнем матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).

Полузащитник Манчестер Юнайтед <span class=error>Анхель</span> <span class=error>Гомес</span> дебютировал в <span class=error>АПЛ</span> выйдя на поле в домашнем матче 38-го тура <span class=error>АПЛ</span> с <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> (2:0). Увеличить
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Гомес на 88-й минуте заменил форварда Уэйна Руни.

Гомес стал первым футболистом 2000 года рождения, появившимся на поле в матче АПЛ. Полузащитник родился 31 августа 2000 года.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» благодаря голам Джошуа Харропа и Поля Погба. Манкунианцы завершили сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии-2016/17.

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