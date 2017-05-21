Игрок «МЮ» стал 1-м футболистом 2000 года рождения, сыгравшим в матче АПЛ

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Гомес на 88-й минуте заменил форварда Уэйна Руни.

Гомес стал первым футболистом 2000 года рождения, появившимся на поле в матче АПЛ. Полузащитник родился 31 августа 2000 года.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» благодаря голам Джошуа Харропа и Поля Погба. Манкунианцы завершили сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии-2016/17.