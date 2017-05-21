Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионов

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В матче заключительного тура «Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эктор Беллерин (8-я минута), Алексис Санчес (27) и Аарон Рэмзи (90), у проигравших отличился Ромелу Лукаку (58). На 14-й минуте с поля был удален защитник «канониров» Лоран Косельни.

В параллельной встрече главный конкурент «Арсенала» в борьбе за место в самом престижном клубном турнире Европы «Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» — 3:0. Таким образом, «Ливерпуль» с 76 очками занял в первенстве страны четвертое место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Арсенал», набрав 75 очков, стал пятым и примет участие в Лиге Европы. Команда из Лондона не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-1997/98.

«Ливерпуль» в борьбе за третье место по итогам сезона не смог обойти в турнирной таблице «Манчестер Сити», который в последнем туре одержал крупную победу над «Уотфордом» — 5:0. Клуб из Манчестера набрал 78 очков. В других матчах «Челси», ранее обеспечивший себе чемпионство, обыграл «Сандерленд» — 5:1, а занявший второе место «Тоттенхэм» оказался сильнее «Халла» — 7:1, форвард «шпор» Гарри Кейн оформил хет-трик и с 29 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В результате у «Челси» в активе 93 очка, у «Тоттенхэма» — 86.