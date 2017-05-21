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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29817456/
21 мая 2017, 19:31 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Лондонский «Арсенал» впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу и не сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

В матче заключительного тура Арсенал одержал победу над <span class=error>Эвертоном</span> со счетом 3:1. Увеличить
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В матче заключительного тура «Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эктор Беллерин (8-я минута), Алексис Санчес (27) и Аарон Рэмзи (90), у проигравших отличился Ромелу Лукаку (58). На 14-й минуте с поля был удален защитник «канониров» Лоран Косельни.

В параллельной встрече главный конкурент «Арсенала» в борьбе за место в самом престижном клубном турнире Европы «Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» — 3:0. Таким образом, «Ливерпуль» с 76 очками занял в первенстве страны четвертое место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Арсенал», набрав 75 очков, стал пятым и примет участие в Лиге Европы. Команда из Лондона не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-1997/98.

«Ливерпуль» в борьбе за третье место по итогам сезона не смог обойти в турнирной таблице «Манчестер Сити», который в последнем туре одержал крупную победу над «Уотфордом» — 5:0. Клуб из Манчестера набрал 78 очков. В других матчах «Челси», ранее обеспечивший себе чемпионство, обыграл «Сандерленд» — 5:1, а занявший второе место «Тоттенхэм» оказался сильнее «Халла» — 7:1, форвард «шпор» Гарри Кейн оформил хет-трик и с 29 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В результате у «Челси» в активе 93 очка, у «Тоттенхэма» — 86.

Команды, которые покинули премьер-лигу, также определились досрочно. Ими стали «Халл», «Мидлсбро» и «Сандерленд».

21.05.2017 17:00 основной раунд: 38-й тур Emirates Stadium
Арсенал 3:1 Эвертон
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Роналд Куман
Голы
8′ Эктор Бельерин (Д. Уэлбек) 24
27′ Алексис Санчес (Д. Уэлбек) 7
90+1′ Аарон Рэмси (М. Езил) 8
10 Ромелу Лукаку 58′
Составы
Петр Чех 33
14′ Лоран Косьельни 6
62′ Роб Холдинг 16
Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Аарон Рэмси 8
Месут Езил 11
Дэнни Уэлбек 23
52′ 53′ Габриэл Паулиста 5
Пер Мертесакер 4
62′ Гранит Джака 29
Франсис Кокелен 34
68′ Алексис Санчес 7
Алекс Ивоби 17
1 Васкес Хоэль Роблес
3 Лейтон Бэйнс 73′
5 Эшли Уильямс 19′
6 Фил Ягелка 39′
30 Мэйсон Холгейт
2 Морган Шнейдерлен 61′
11 Кевин Миральяс
10 Ромелу Лукаку
17 Идрисса Гуйе 46′
18 Гарет Бэрри
26 Том Дэйвис 26′
8 Росс Баркли
19 Эннер Валенсия 83′
9 Аруна Коне
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 21
8 Удары в створ 7
4 Угловые 6
10 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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