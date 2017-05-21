«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

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У победителей голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 76 очков и занял четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, обеспечив себе на следующий сезон участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мидлсбро», набрав 28 очков в чемпионате, занял 19 место в чемпионате и покинул АПЛ.