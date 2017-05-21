«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» в заключительном туре чемпионата Англии со счетом 3:0.
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У победителей голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 76 очков и занял четвертое место в турнирной таблице английской
«Мидлсбро», набрав 28 очков в чемпионате, занял 19 место в чемпионате и покинул АПЛ.
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Стив Агнью
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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