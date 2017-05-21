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21 мая 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» в заключительном туре чемпионата Англии со счетом 3:0.

Футболисты Ливерпуля на своем поле крупно переиграли Мидлсбро в заключительном туре чемпионата Англии со счетом 3:0. Увеличить
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У победителей голами отметились Жоржиньо Вейналдум, Филиппе Коутиньо и Адам Лаллана.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 76 очков и занял четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, обеспечив себе на следующий сезон участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мидлсбро», набрав 28 очков в чемпионате, занял 19 место в чемпионате и покинул АПЛ.

21.05.2017 17:00 основной раунд: 38-й тур Anfield Road
Ливерпуль 3:0 Мидлсбро
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Стив Агнью
Голы
45+1′ Джорджиньо Вайналдум (Б. Роберту Фирмину) 5
51′ Филиппе Коутинью 10
56′ Адам Лаллана (Дж. Вайналдум) 20
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью 10
Адам Лаллана 20
Эмре Джан 23
86′ Джеймс Милнер 7
Альберто Морено 18
79′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Пеззини Лейва Лукас 21
82′ Дэниэл Старридж 15
Дивок Ориги 27
12 Брэд Гьюзан
3 Джордж Френд
6 Бен Гибсон
25 Калум Чемберс
7 Грант Лидбиттер
8 Адам Клейтон
19 Стюарт Даунинг
34 Адам Форшоу
20 Патрик Бэмфорд
2 Фабиу да Силва 73′
4 Даниэль Айяла
29 Рюди Гестед 73′ 56′
10 Альваро Негредо
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 2
3 Угловые 3
13 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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