«Челси» в последнем туре АПЛ разгромил «Сандерленд»
Матч 30-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» завершился убдительной победой хозяев. Итоговый счет матча — 5:1 в пользу «Челси».
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В составе победителей дубль на последней минуте сделал Миши Батшуайи. Также отличились Виллиан, Эден Азар и Педро. У гостей забил Хавьер Манкильо.
«Челси» набрал 93 очка и выиграл чемпионат. «Сандерленд» занял последнее место с 24 очками и вылетел из АПЛ.
|21.05.2017 17:00
|основной раунд: 38-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|5:1
|Сандерленд
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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