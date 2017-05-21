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21 мая 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» в последнем туре АПЛ разгромил «Сандерленд»

Матч 30-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» завершился убдительной победой хозяев. Итоговый счет матча — 5:1 в пользу «Челси».

Матч 30-го тура чемпионата Англии между <span class=error>Челси</span> и Сандерлендом завершился <span class=error>убдительной</span> победой хозяев. Итоговый счет матча — 5:1 в пользу <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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В составе победителей дубль на последней минуте сделал Миши Батшуайи. Также отличились Виллиан, Эден Азар и Педро. У гостей забил Хавьер Манкильо.

«Челси» набрал 93 очка и выиграл чемпионат. «Сандерленд» занял последнее место с 24 очками и вылетел из АПЛ.

21.05.2017 17:00 основной раунд: 38-й тур Stamford Bridge
Челси 5:1 Сандерленд
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Антонио Конте Дэвид Мойес
Голы
8′ Виллиан 22
61′ Эден Азар (Диегу Коста) 10
77′ Родригес Педро 11
90′ Миши Батшуайи (Р. Педро) 23
90+2′ Миши Батшуайи (С. Фабрегас) 23
21 Хавьер Манкильо 3′
Составы
Тибо Куртуа 13
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
Виктор Мозес 15
Виллиан 22
28′ Джон Терри 26
Гэри Кэйхилл 24
71′ Эден Азар 10
Родригес Педро 11
39′ 62′ Диегу Коста 19
Миши Батшуайи 23
13 Джордан Пикфорд
2 Билли Джонс 48′
3 Брайан Овьедо
15 Джолеон Лескотт
16 Джон О`Ши
21 Хавьер Манкильо
7 Себастьян Ларссон
8 Джек Родуэлл
9 Фабио Борини
6 Ли Каттермоул 88′
24 Даррон Гибсон
44 Аднан Янузай 62′
46 Линден Гуч
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
11 Угловые 1
8 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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