«Челси» в последнем туре АПЛ разгромил «Сандерленд»

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В составе победителей дубль на последней минуте сделал Миши Батшуайи. Также отличились Виллиан, Эден Азар и Педро. У гостей забил Хавьер Манкильо.

«Челси» набрал 93 очка и выиграл чемпионат. «Сандерленд» занял последнее место с 24 очками и вылетел из АПЛ.