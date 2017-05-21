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21 мая 2017, 19:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бернли» уступил «Вест Хэму», «Лестер» и «Борнмут» сыграли вничью

В мачте 38-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Бернли» — 1:2.

В мачте 38-го тура чемпионата Англии <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> обыграл <span class=error>Бернли</span> — 1:2. Увеличить
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В составе лондонцев забитыми голами отличились полузащитник Софьян Фегули и хавбек Андре Айю.

В другой встрече «Лестер» и «Борнмут» не сумели выявить сильнейшего — 1:1. По голу забили нападающий Джуниор Станислас и форвард Джейми Варди.

«Молотобойцы» завершили сезон на 11-й строчке в турнирной таблице, «Бернли» финишировал на 16-й позиции. «Лестер» стал 12-м, «Борнмут» занял 9-е место.

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