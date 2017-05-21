«Бернли» уступил «Вест Хэму», «Лестер» и «Борнмут» сыграли вничью
В мачте 38-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Бернли» — 1:2.
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В составе лондонцев забитыми голами отличились полузащитник Софьян Фегули и хавбек Андре Айю.
В другой встрече «Лестер» и «Борнмут» не сумели выявить сильнейшего — 1:1. По голу забили нападающий Джуниор Станислас и форвард Джейми Варди.
«Молотобойцы» завершили сезон на 11-й строчке в турнирной таблице, «Бернли» финишировал на 16-й позиции. «Лестер» стал 12-м, «Борнмут» занял 9-е место.
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