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21 мая 2017, 19:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тоттенхэм» разгромил «Халл» со счётом 7:1, Кейн выиграл бомбардирскую гонку АПЛ

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии <span class=error>Халл</span> Сити принимал на своём поле Тоттенхэм Хотспур. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась победой гостей со счётом 7:1.

В составе «шпор» хет-трик оформил Гарри Кейн, а ещё по голу на свой счёт записали Деле Алли, Виктор Ваньяма, Бен Дэвис и Тоби Алдервейрелд. В составе «Халла» отличился Сэм Клукас.

Таким образом, Кейн с 29 голами второй сезон подряд выиграл бомбардирскую гонку АПЛ. На втором месте по итогам минувшего сезона остались форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку (25) и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес (24).

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Челси» на своём поле разгромил «Сандерленд» (5:1), «Лестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), «Бёрнли» уступил «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Сток Сити» (0:1), а «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:1).

21.05.2017 17:00 основной раунд: 38-й тур KCOM Stadium
Халл Сити 1:7 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Силва Марку Маурисио Покеттино
Голы
66′ Сэмюэл Клукас (У. Ньясс) 11
10 Харри Кейн (К. Эриксен) 11′
10 Харри Кейн (К. Триппьер) 13′
20 Деле Алли (Сон Хын Мин) 45+2′
12 Виктор Ваньяма (К. Эриксен) 69′
10 Харри Кейн (Д. Алли) 72′
33 Бен Дэйвис (В. Ваньяма) 84′
4 Тоби Алдервейрелд (К. Триппьер) 87′
Составы
Дэвид Маршалл 23
Андреа Раноккиа 13
Омар Элабделлауи 14
Майкл Доусон 21
Том Хаддлстоун 8
Альфред Н`Диай 10
Сэмюэл Клукас 11
Умар Ньясс 24
46′ Кертис Дэйвис 6
Камиль Грощицки 17
73′ Джошуа Таймон 28
Эндрю Робертсон 3
72′ Джаррод Боуэн 29
Ахмед Аль-Мухаммади 27
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
16 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
12 Виктор Ваньяма
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин
15 Эрик Дайер 73′
17 Мусса Сиссоко
20 Деле Алли 73′
19 Мусса Дембеле
10 Харри Кейн 79′
9 Винсент Янссен
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 14
2 Угловые 3
14 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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