«Тоттенхэм» разгромил «Халл» со счётом 7:1, Кейн выиграл бомбардирскую гонку АПЛ

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Встреча проходила на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась победой гостей со счётом 7:1.

В составе «шпор» хет-трик оформил Гарри Кейн, а ещё по голу на свой счёт записали Деле Алли, Виктор Ваньяма, Бен Дэвис и Тоби Алдервейрелд. В составе «Халла» отличился Сэм Клукас.

Таким образом, Кейн с 29 голами второй сезон подряд выиграл бомбардирскую гонку АПЛ. На втором месте по итогам минувшего сезона остались форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку (25) и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес (24).

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Челси» на своём поле разгромил «Сандерленд» (5:1), «Лестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), «Бёрнли» уступил «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), «Саутгемптон» проиграл «Сток Сити» (0:1), а «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:1).