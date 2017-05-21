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21 мая 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей

Футболисты «Манчестер Сити» в гостях переиграли «Уотфорд» в матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

Футболисты Манчестер Сити в гостях переиграли <span class=error>Уотфорд</span> в матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 5:0. Увеличить
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У гостей забитыми мячами отметились Венсан Компани, Фернандиньо, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этом матче.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял третье место в чемпионате Англии. Таким образом в следующий сезон «Манчестер Сити» начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.

«Уотфорд» с 40 очками занял итоговое 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

21.05.2017 17:00 основной раунд: 38-й тур Vicarage Road
Уотфорд 0:5 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
Вальтер Маццарри Хосеп Гвардьола
Голы
4 Венсан Компани (К. Де Брейне) 5′
10 Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 23′
10 Серхио Агуэро (Л. Сане) 36′
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью (Габриэл Жезус) 41′
33 Габриэл Жезус (С. Агуэро) 58′
Составы
Эурелиу Гомес 1
Хосе Холевас 25
Брэндон Мэйсон 32
Том Клеверли 8
Валон Бехрами 11
45+1′ Абдулай Дукуре 16
Этьенн Капуэ 29
Стефано Окака Чука 33
39′ Дарил Янмат 22
Эндрю Элефтериу 42
59′ Нордин Амрабат 7
Трой Дини 9
74′ М`Бей Ньянг 21
Дион Перейра 47
13 Вилли Кабальеро
4 Венсан Компани
22 Гаэль Клиши
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
33 Габриэл Жезус
42 Яя Туре 63′
3 Бакари Санья
10 Серхио Агуэро 71′
72 Келечи Ихеаначо
19 Лерой Сане 62′
15 Гонсалес Хесус Навас
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 9
4 Угловые 5
12 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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