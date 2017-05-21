«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей
Футболисты «Манчестер Сити» в гостях переиграли «Уотфорд» в матче заключительного тура чемпионата Англии со счетом 5:0.
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У гостей забитыми мячами отметились Венсан Компани, Фернандиньо, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этом матче.
После этой игры «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял третье место в чемпионате Англии. Таким образом в следующий сезон «Манчестер Сити» начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.
«Уотфорд» с 40 очками занял итоговое 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
|21.05.2017 17:00
|основной раунд: 38-й тур
|Vicarage Road
|Уотфорд
|0:5
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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