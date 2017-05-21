«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», забив пять безответных мячей

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У гостей забитыми мячами отметились Венсан Компани, Фернандиньо, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль в этом матче.

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял третье место в чемпионате Англии. Таким образом в следующий сезон «Манчестер Сити» начнет выступление в Лиге чемпионов с группового этапа.

«Уотфорд» с 40 очками занял итоговое 16-е место в турнирной таблице АПЛ.