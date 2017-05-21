«Штутгарт» и «Ганновер» спустя год вернулись в Бундеслигу
По итогам завершившегося второго дивизиона чемпионата Германии «Штутгарт» и «Ганновер-96» получили путёвки в Бундеслигу.
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В матчах заключительного 34-го тура «Штутгарт» на своём поле разгромил «Вюрцбургер Киккерс» со счётом 4:1, а «Ганновер» на выезде сыграл вничью с «Зандхаузеном» — 1:1. Таким образом, в итоговой турнирной таблице «Штутгарт» финишировал на первом месте, а «Ганновер» — на втором. Примечательно, что обе команды синхронно вылетели из высшего дивизиона в 2016 году, а спустя год возвращаются в Бундеслигу.
В переходных матчах за путёвку в Бундеслигу от второго дивизиона «Айнтрахт» из Брауншвейга, который занял третью строчку в итоговой таблице, сыграет с «Вольфсбургом».