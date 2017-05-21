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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29817003/
21 мая 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» в шестой раз подряд выиграл чемпионат Италии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Ювентус» обыграл «Кротоне» со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Мячи забили Марио Манджукич (12-я минута), Пауло Дибала (39) и Алекс Сандро (83).

Для туринского клуба этот титул стал 33-м в истории. Увеличить
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У «Ромы», которая в турнирной таблице занимает второе место, 84 очка. На счету «Ювентуса» 88 очков за тур до конца чемпионата. «Рома» может набрать не более трех очков, которые не позволят догнать туринский клуб.

Для «Ювентуса» победа в чемпионате Италии стала шестой подряд и 33-й в истории. Второе место по количеству побед в турнире делят «Милан» и «Интер», у которых по 18 трофеев.

В текущем сезоне «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором 3 июня в Кардиффе (Уэльс) сыграет с испанским «Реалом». Кроме того, в нынешнем сезоне «Ювентус» выиграл Кубок Италии. 17 мая в финале туринский клуб обыграл римский «Лацио» со счетом 2:0.

Главным тренером «Ювентуса» является Массимилиано Аллегри, который возглавил команду в июле 2014 года. В сезоне-2014/15 Аллегри вместе с «Ювентусом» выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил испанской «Барселоне» (1:3).

В прошлом сезоне «Ювентус» также стал победителем чемпионата и Кубка страны. Капитаном туринцев является 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий за клуб с 2001 года. В составе «Ювентуса» он 10 раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз Суперкубок.

21.05.2017 16:00 основной раунд: 37-й тур Juventus Stadium
Ювентус 3:0 Кротоне
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Давиде Никола
Голы
12′ Марио Манджукич (Х. Куадрадо) 17
39′ Пауло Дибала 21
83′ Алекс Сандру (П. Дибала) 12
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Мехди Бенатиа 4
Алекс Сандру 12
Леонардо Бонуччи 19
89′ Дани Алвес 23
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
Пауло Дибала 21
84′ Миралем Пьянич 5
Томас Ринкон 28
70′ Хуан Куадрадо 7
Андреа Барцальи 15
74′ Клаудио Маркизио 8
Марио Лемина 18
1 Алекс Кордац
13 Джанмарко Феррари
17 Федерико Чеккерини
8 Лоренцо Кризетиг
9 Андреа Налини
18 Андреа Барберис
87 Бруно Мартелла 76′
11 Диего Фальчинелли
22 Алеандро Рози 34′
31 Марио Сампиризи
6 Маркус Роден 78′
27 Максвелл Акости
24 Александр Тонев 57′
99 Сими
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 1
8 Угловые 1
12 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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