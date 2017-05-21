«Аталанта» вышла в групповой турнир Лиги Европы, «Милан» — в квалификацию
«Аталанта» в 37-м туре чемпионата Италии обыграла на выезде «Эмполи» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Алехандро Гомес.
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Победа позволила команде оформить выход в групповой турнир Лиги Европы — бергамцы не опустятся ниже пятого места.
В еще одном поединке «Милан» разгромил «Болонью» — 3:0. По мячу в этом поединке провели Деулофеу, Хонда и Лападула. Миланцы в итоге заняли шестое место в чемпионате и вышли в квалификацию Лиги Европы.
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