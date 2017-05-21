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Победа позволила команде оформить выход в групповой турнир Лиги Европы — бергамцы не опустятся ниже пятого места.

В еще одном поединке «Милан» разгромил «Болонью» — 3:0. По мячу в этом поединке провели Деулофеу, Хонда и Лападула. Миланцы в итоге заняли шестое место в чемпионате и вышли в квалификацию Лиги Европы.