Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29816985/
21 мая 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Аталанта» вышла в групповой турнир Лиги Европы, «Милан» — в квалификацию

«Аталанта» в 37-м туре чемпионата Италии обыграла на выезде «Эмполи» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Алехандро Гомес.

<span class=error>Аталанта</span> в 37-м туре чемпионата Италии обыграла на выезде <span class=error>Эмполи</span> — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил <span class=error>Алехандро</span> <span class=error>Гомес</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победа позволила команде оформить выход в групповой турнир Лиги Европы — бергамцы не опустятся ниже пятого места.

В еще одном поединке «Милан» разгромил «Болонью» — 3:0. По мячу в этом поединке провели Деулофеу, Хонда и Лападула. Миланцы в итоге заняли шестое место в чемпионате и вышли в квалификацию Лиги Европы.

Аталанта
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Какие перемены ждут "Спартак"

Фетисов жестко критикует сборную России

Из ЦСКА - в "Челси"