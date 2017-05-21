Голевой дубль Павла Савицкого помог «Неману» обыграть минский ФК «Крумкачы»

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Сегодня в домашнем поединке 9-го тура гродненская дружина выиграла у гостей из минского ФК «Крумкачы» с сухим счетом 2:0. Оба мяча в первой половине встречи забил лидер «Немана» Павел Савицкий, который на 27-й минуте игры реализовал пенальти, а через 6 минут оформил голевой дубль. Теперь в активе Павла Савицкого 6 мячей, и он возглавил бомбардирскую гонку 28-го национального первенства.

Сегодня состоятся еще два матча: «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Результаты встреч, состоявшихся накануне: «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 2:1, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:1, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 2:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 0:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Шахтер» — 22 очка (разница мячей — 12−3), БАТЭ — 20 (16−5), «Динамо» (Минск) — 18 (9−3), «Неман» — 17 (12−8), «Слуцк» — 17 (12−6).