«Селтик» завершил сезон в шотландской Премьер-лиге без поражений
В заключительном туре шотландской
Премьер-лиги «Селтик» на своём поле со счётом 2:0 выиграл у «Хартс».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале второго тайма Ли Гриффитс вывел «кельтов» вперёд, а на 76-й минуте окончательный результат установил Стюарт Армстронг.
Таким образом, подопечные Брендана Роджерса прошли весь чемпионат без поражений, выиграв 34 матча и четыре раза сыграв вничью.
«Селтик» — первая команда после «Рейнджерс» (сезон-1898/99), которая прошла без поражений сезон в высшем дивизионе чемпионата Шотландии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter