«Селтик» завершил сезон в шотландской Премьер-лиге без поражений

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В начале второго тайма Ли Гриффитс вывел «кельтов» вперёд, а на 76-й минуте окончательный результат установил Стюарт Армстронг.

Таким образом, подопечные Брендана Роджерса прошли весь чемпионат без поражений, выиграв 34 матча и четыре раза сыграв вничью.

«Селтик» — первая команда после «Рейнджерс» (сезон-1898/99), которая прошла без поражений сезон в высшем дивизионе чемпионата Шотландии.