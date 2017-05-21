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21 мая 2017, 16:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Селтик» завершил сезон в шотландской Премьер-лиге без поражений

В заключительном туре шотландской Премьер-лиги «Селтик» на своём поле со счётом 2:0 выиграл у «Хартс».

В заключительном туре шотландской <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Селтик</span> на своём поле со счётом 2:0 выиграл у <span class=error>Хартс</span>. Увеличить
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В начале второго тайма Ли Гриффитс вывел «кельтов» вперёд, а на 76-й минуте окончательный результат установил Стюарт Армстронг.

Таким образом, подопечные Брендана Роджерса прошли весь чемпионат без поражений, выиграв 34 матча и четыре раза сыграв вничью.

«Селтик» — первая команда после «Рейнджерс» (сезон-1898/99), которая прошла без поражений сезон в высшем дивизионе чемпионата Шотландии.

Селтик
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