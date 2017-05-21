Тренер «Атлетика» Вальверде согласился подписать двухлетний контракт с «Барселоной»
Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде согласился возглавить другой испанский футбольный клуб «Барселона», сообщает Football Espana со ссылкой на El Correo.
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Сообщается, что Вальверде согласовал с «Барселоной» контракт на два года, официально о его назначении должно быть объявлено 29 мая.
Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в начале марта объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.
«Барселона» перед заключительным туром занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на три очка от мадридского «Реала».
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