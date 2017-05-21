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21 мая 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер «Атлетика» Вальверде согласился подписать двухлетний контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде согласился возглавить другой испанский футбольный клуб «Барселона», сообщает Football Espana со ссылкой на El Correo.

Главный тренер Атлетика из Бильбао <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> согласился возглавить другой испанский футбольный клуб Барселона сообщает Football Espana со ссылкой на El Correo. Увеличить
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Сообщается, что Вальверде согласовал с «Барселоной» контракт на два года, официально о его назначении должно быть объявлено 29 мая.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в начале марта объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

«Барселона» перед заключительным туром занимает второе место в чемпионате Испании, отставая на три очка от мадридского «Реала».

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