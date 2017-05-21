Первая очередь
Еще на один шажок казахстанский футбольный сезон продвинулся в сторону своего финиша. 13 тур КПЛ-2017, состоявшийся в минувшую субботу, уже позади. И вновь в прошедших шести поединках особенно были заметны некоторые личности, усилиями которых, в первую очередь, и ковались успехи их команд.
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Видимо, что-то случилось...
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Республиканский
Вратарь:
Александр Мокин («Астана»)
С лучшей стороны проявил себя в Уральске опытный голкипер чемпионов страны. Александр отразил несколько непростых ударов и сохранил свои ворота в этой игре в неприкосновенности.
Защитники:
Александр Кислицын («Иртыш»)
Юре Обшивач («Атырау»)
Акош Элек («Кайрат»)
По матчу в Павлодаре нельзя не отметить защитника иртышан — Александр и гол забил, и за товарищами по команде подчищал достаточно качественно. Еще лучше в этой игре выглядел хорват нефтяников — Юре, кажется, был лучшим и в атаке своей дружины, и, в соответствии с амплуа, в обороне тоже. Заслуживает быть выделенным кайратовский венгр — учитывая, что это не совсем его позиция, смотрится Акош на ней очень уверенно.
Опорный полузащитник:
Иван Маевский («Астана»)
Отличное приобретение сделал в межсезонье столичный клуб — Иван с лихвой оправдывает все ожидания от его игры. В Уральске он забил два мяча — один, правда, не засчитали.
Правый полузащитник:
Владимир Аржанов («Кайсар»)
Хавбек «волков» провел очередной запоминающийся поединок — Владимир и голевой пас отдал, и во втором взятии ворот гостей поучаствовал.
Атакующие полузащитники:
Азат Нургалиев («Ордабасы»)
Андрей Аршавин («Кайрат»)
Эти два игрока отметились и визуально привлекательными действиями на поле, и результативными тоже. Азат исполнил ассист с углового и вообще создавал немало проблем обороне актюбинцев. Андрей отдал две голевые передачи.
Левый полузащитник:
Рауль Джалилов («Тобол»)
Молодой игрок костанайцев проявил себя в игре с «Окжетпесом» во всей красе — Рауль и сам чужие ворота поразил, и передачу голевую на свой счет записал.
Нападающие:
Мамуте («Актобе»)
Алексей Щеткин («Тобол»)
Актюбинского бразильца хотелось бы отметить не только за забитый мяч — Мамуте проделал большой объем работы на поле и был очень полезен для своей команды. Алексей оформил дубль и отдал голевой пас. Кажется, в Казахстане, наконец, появился результативный форвард.
Тренер:
Сергей Павлов («Атырау»)
Наставник нефтяников сумел волшебным образом преобразить вверенную ему по ходу сезона команду. «Атырау» образца начала сезона и сейчас — небо и земля. Причем вовсе не только в психологическом плане, но и в чисто игровом.
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