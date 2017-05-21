Первая очередь

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Республиканский интернет-портал Sports.kz по традиции предлагает вниманию отечественных любителей футбола собственный вариант символической сборной минувшего тура. Как всегда, напоминаем: это всего лишь наш взгляд на вопрос, на абсолютную объективность не претендующий.



Вратарь:

Александр Мокин («Астана»)



С лучшей стороны проявил себя в Уральске опытный голкипер чемпионов страны. Александр отразил несколько непростых ударов и сохранил свои ворота в этой игре в неприкосновенности.



Защитники:

Александр Кислицын («Иртыш»)

Юре Обшивач («Атырау»)

Акош Элек («Кайрат»)



По матчу в Павлодаре нельзя не отметить защитника иртышан — Александр и гол забил, и за товарищами по команде подчищал достаточно качественно. Еще лучше в этой игре выглядел хорват нефтяников — Юре, кажется, был лучшим и в атаке своей дружины, и, в соответствии с амплуа, в обороне тоже. Заслуживает быть выделенным кайратовский венгр — учитывая, что это не совсем его позиция, смотрится Акош на ней очень уверенно.



Опорный полузащитник:

Иван Маевский («Астана»)



Отличное приобретение сделал в межсезонье столичный клуб — Иван с лихвой оправдывает все ожидания от его игры. В Уральске он забил два мяча — один, правда, не засчитали.



Правый полузащитник:

Владимир Аржанов («Кайсар»)



Хавбек «волков» провел очередной запоминающийся поединок — Владимир и голевой пас отдал, и во втором взятии ворот гостей поучаствовал.



Атакующие полузащитники:

Азат Нургалиев («Ордабасы»)

Андрей Аршавин («Кайрат»)



Эти два игрока отметились и визуально привлекательными действиями на поле, и результативными тоже. Азат исполнил ассист с углового и вообще создавал немало проблем обороне актюбинцев. Андрей отдал две голевые передачи.



Левый полузащитник:

Рауль Джалилов («Тобол»)



Молодой игрок костанайцев проявил себя в игре с «Окжетпесом» во всей красе — Рауль и сам чужие ворота поразил, и передачу голевую на свой счет записал.



Нападающие:

Мамуте («Актобе»)

Алексей Щеткин («Тобол»)



Актюбинского бразильца хотелось бы отметить не только за забитый мяч — Мамуте проделал большой объем работы на поле и был очень полезен для своей команды. Алексей оформил дубль и отдал голевой пас. Кажется, в Казахстане, наконец, появился результативный форвард.



Тренер:

Сергей Павлов («Атырау»)



Наставник нефтяников сумел волшебным образом преобразить вверенную ему по ходу сезона команду. «Атырау» образца начала сезона и сейчас — небо и земля. Причем вовсе не только в психологическом плане, но и в чисто игровом.