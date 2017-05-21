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21 мая 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Первая очередь

Еще на один шажок казахстанский футбольный сезон продвинулся в сторону своего финиша. 13 тур КПЛ-2017, состоявшийся в минувшую субботу, уже позади. И вновь в прошедших шести поединках особенно были заметны некоторые личности, усилиями которых, в первую очередь, и ковались успехи их команд.

Еще на один шажок казахстанский футбольный сезон продвинулся в сторону своего финиша. 13 тур <span class=error>КПЛ</span>-2017 состоявшийся в минувшую субботу уже позади. И вновь в прошедших шести поединках особенно были заметны некоторые личности усилиями которых в первую очередь и ковались успехи их команд. Увеличить
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Республиканский интернет-портал Sports.kz по традиции предлагает вниманию отечественных любителей футбола собственный вариант символической сборной минувшего тура. Как всегда, напоминаем: это всего лишь наш взгляд на вопрос, на абсолютную объективность не претендующий.

Вратарь:

Александр Мокин («Астана»)

С лучшей стороны проявил себя в Уральске опытный голкипер чемпионов страны. Александр отразил несколько непростых ударов и сохранил свои ворота в этой игре в неприкосновенности.

Защитники:

Александр Кислицын («Иртыш»)
Юре Обшивач («Атырау»)
Акош Элек («Кайрат»)

По матчу в Павлодаре нельзя не отметить защитника иртышан — Александр и гол забил, и за товарищами по команде подчищал достаточно качественно. Еще лучше в этой игре выглядел хорват нефтяников — Юре, кажется, был лучшим и в атаке своей дружины, и, в соответствии с амплуа, в обороне тоже. Заслуживает быть выделенным кайратовский венгр — учитывая, что это не совсем его позиция, смотрится Акош на ней очень уверенно.

Опорный полузащитник:

Иван Маевский («Астана»)

Отличное приобретение сделал в межсезонье столичный клуб — Иван с лихвой оправдывает все ожидания от его игры. В Уральске он забил два мяча — один, правда, не засчитали.

Правый полузащитник:

Владимир Аржанов («Кайсар»)

Хавбек «волков» провел очередной запоминающийся поединок — Владимир и голевой пас отдал, и во втором взятии ворот гостей поучаствовал.

Атакующие полузащитники:

Азат Нургалиев («Ордабасы»)
Андрей Аршавин («Кайрат»)

Эти два игрока отметились и визуально привлекательными действиями на поле, и результативными тоже. Азат исполнил ассист с углового и вообще создавал немало проблем обороне актюбинцев. Андрей отдал две голевые передачи.

Левый полузащитник:

Рауль Джалилов («Тобол»)

Молодой игрок костанайцев проявил себя в игре с «Окжетпесом» во всей красе — Рауль и сам чужие ворота поразил, и передачу голевую на свой счет записал.

Нападающие:

Мамуте («Актобе»)
Алексей Щеткин («Тобол»)

Актюбинского бразильца хотелось бы отметить не только за забитый мяч — Мамуте проделал большой объем работы на поле и был очень полезен для своей команды. Алексей оформил дубль и отдал голевой пас. Кажется, в Казахстане, наконец, появился результативный форвард.

Тренер:

Сергей Павлов («Атырау»)

Наставник нефтяников сумел волшебным образом преобразить вверенную ему по ходу сезона команду. «Атырау» образца начала сезона и сейчас — небо и земля. Причем вовсе не только в психологическом плане, но и в чисто игровом.

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