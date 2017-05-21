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21 мая 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гвардьола винит арбитров в не самом удачном сезоне для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что судейские решения помешали его команде успешнее выступить в нынешнем сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардьола</span> считает что судейские решения помешали его команде успешнее выступить в нынешнем сезоне. Увеличить
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Как стало известно The Mirror, испанец встречался с главой Ассоциации футбольных арбитров Англии Майком Райли, чтобы показать ему нарезку ошибочных решений судей, которые вредили его команде.

По данным источника, Райли никак не прокомментировал подборку видео с ошибками арбитров, но изучил ее.

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