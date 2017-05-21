Гвардьола винит арбитров в не самом удачном сезоне для «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что судейские решения помешали его команде успешнее выступить в нынешнем сезоне.
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Как стало известно The Mirror, испанец встречался с главой Ассоциации футбольных арбитров Англии Майком Райли, чтобы показать ему нарезку ошибочных решений судей, которые вредили его команде.
По данным источника, Райли никак не прокомментировал подборку видео с ошибками арбитров, но изучил ее.
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