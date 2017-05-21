Вадим Васильев: «Монако» пытается продлить контракт с Жардимом

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Нынешний контракт португальца с новоиспеченными чемпионами Франции рассчитан до 2019 года.

— Мы пытаемся продлить контракт с Жардимом, — цитирует Telefoot Васильева. — Он никогда не говорил, что хочет покинуть «Монако». Постараемся сохранить и своих игроков. У нас будет конкурентоспособная команда на следующий сезон. Понимаем, что будет сложно снова провести выдающийся сезон, но мы постараемся сохранить титул.