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21 мая 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вадим Васильев: «Монако» пытается продлить контракт с Жардимом

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клуб пытается продлить контракт с главным тренером Леонарду Жардимом.

<nobr>Вице-президент</nobr> Монако Вадим <span class=error>Васильев</span> отметил что клуб пытается продлить контракт с главным тренером <span class=error>Леонарду</span> <span class=error>Жардимом</span>. Увеличить
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Нынешний контракт португальца с новоиспеченными чемпионами Франции рассчитан до 2019 года.

— Мы пытаемся продлить контракт с Жардимом, — цитирует Telefoot Васильева. — Он никогда не говорил, что хочет покинуть «Монако». Постараемся сохранить и своих игроков. У нас будет конкурентоспособная команда на следующий сезон. Понимаем, что будет сложно снова провести выдающийся сезон, но мы постараемся сохранить титул.

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