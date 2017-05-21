Дальше без Алонсо и Лама

РЕКОРД «БАВАРИИ»

Мюнхенцы принимают пивной душ в пятый раз подряд! Никогда еще чемпионская серия в бундеслиге не была такой продолжительной. Впрочем, рекорд был установлен еще год назад, когда «Бавария» взяла главный трофей в четвертый раз кряду. Напомним, благородное мюнхенское дело начал старина Хайнкес, при котором в сезоне-2012/13 команда выиграла все, что возможно, затем трижды торжествовал Гвардьола и, наконец, сейчас Анчелотти передвинул флажок всегерманского рекорда еще дальше. Разумеется, чемпионство «Баварии» никаким сюрпизом не стало — куда больше удивило бы, не возьми мюнхенцы трофей. И тем не менее достижение самого знатного немецкого клуба заслуживает огромного уважения. Хотя от баварцев ждали все-таки большего — прежде всего, на европейской сцене. Собственно Анчелотти и пригласили для того, чтобы он добыл «чашку» Лиги чемпионов. Теперь итальянский маэстро попытается воплотить честолюбивые мечты мюнхенцев в жизнь в следующем сезоне.

ГОД «ВЫСКОЧЕК»

Новичок высшего дивизиона «Лейпциг» транзитом проследовал из второй лиги в групповой турнир Лиги чемпионов! Показывая атакующий стремительный футбол, команда тренера Хазенхюттля и спортивного директора Рангника после 13-го тура даже возглавила турнирую таблицу. И хотя в итоге финишировала в бундеслиге «лишь» второй, шума в Германии наделала немало. Сейчас никто не скажет, что успех «Лейпцига» случаен. Клубный механизм работает, как швейцарские часы, лидеры команды Вернер (наколотил в чемпионате 21 гол и стал лучшим бомбардиров среди немцев), Форсберг (выдал 22 голевые передачи, что является повторением рекорда бундеслиги, установленного в сезоне-2014/15 де Брейне), зажигающий в средней линии Кейта совершали подвиг за подвигом и вдохновляли на них партнеров.

У всех на устах и «деревенские», которые в ходе сезона, можно сказать, взобрались даже на континентальную вершину — гордый ноль в графе «поражения» удерживали среди команд ведущих европейских чемпионатов дольше всех. Впервые же проиграл «Хоффенхайм» лишь в начале второго круга — между прочим, «Лейпцигу» (1:2). Конечно, первый парень на «деревне» — самый молодой тренер бундеслиги 29-летний Нагельсманн, который в прошлом сезоне спас команду от вылета, а в нынешнем — сенсационно вывел на 4-е место, заслужив отборочный раунд Лиги чемпионов. Авторитет этого специалиста в Германии настолько высок, что многие прочат его в будущем место Анчелотти в «Баварии».

СОТРЯСЕНИЯ В ДОРТМУНДЕ

Сезон у дортмундцев выдался непростой. Дело не только в уходе прошлым летом из «Боруссии» Хуммельса, Мхитаряна, Гюндогана и появлении большой группы одаренных, но необстрелянных новичков. Приключения были не только на зеленом газоне. После оскорбительных февральских плакатов дортмундских болельщиков в адрес «Лейпцига» Немецкий футбольный союз принял решение, что в следующем домашнем матче желто-черных с «Вольфсбургом» знаменитая Южная трибуна (самая большая стоячая в Европе, вмещает 25 000 человек) будет пустовать. Босс «Боруссии» Ватцке сокрушался: команда без Южной трибуны, как футбол без мяча.

Затем последовали инциденты с клубным автобусом. Перед кубковым матчем с «Лотте», который из-за сильнейшего снегопада пришлось перенести, автобус с игроками застрял в пути и его пришлось вытаскивать с помощью тарктора. Дальше хуже — перед первым четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов с «Монако» у автобуса раздались взрывы, в результате которых был ранен в руку защитник Бартра. Матч перенесли на следующий день, но подавленные психологически дортмундцы по-настоящему собраться на игру не смогли и проиграли. У тренера «Боруссии» Тухеля, полагавшего, что матч после всего случившегося был назначен чересчур рано, и клубного босса Ватцке возникли разногласия. Немецкие СМИ сообщают: не исключено, что Тухель по окончании сезона из «Боруссии» уйдет. Пусть даже и с Кубком Германии, за который дортмундцы сразятся 27 мая в финале с франкфуртским «Айнтрахтом»….

ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТОВ

О сезоне-2016/17 в «Байере», «Шальке» и «Вольфсбурге» наверняка постараются поскорее забыть. Кто вообще в начале чемпионата мог представить столь незавидную турнирную судьбу этих авторитетных немецких клубов… Завсегдатай еврокубков «Байер» (в последних 8 сезонах 5 раз играл в Лиге чемпионов и 3 раза в Лиге Европы) впервые с 2003 года финишировал в немецком первенстве на двухзначном месте. А ведь команда нашпигована талантами, в ней немало и опытнейших проверенных бойцов. Смена тренера во втором круге (вместо Шмидта у руля стал Коркут) ничего леверкузенцам не принесла, и в новом сезоне у них наверняка будет новый наставник. В «Шальке» же за Вайнцирля держались до конца, однако после удручающего сезона (команда впервые за 7 лет не пробилась в Европу) позиции этого специалиста уже не такие твердые. Наконец, совсем разочаровал «Вольфсбург» — тот самый, который еще в апреле прошлого года в четвертьфинале Лиги чемпионов чуть не выбил из турнира ставшего в итоге триумфатором «Реал» (дома «волки» выиграли у мадридцев 2:0, но в гостях уступил 0:3). Здесь тоже была тренерская отставка (вместо Хеккинга пришел Йонкер), однако общую грустную картину это не изменило. В итоге — худший сезон «Вольфсбурга» за все годы выступления команды в бундеслиге. Теперь, чтобы остаться в высшем свете, «волкам» придется сразиться в переходных схватках, вероятнее всего, с «Айнтрахтом» из соседнего Брауншвейга (расстояние между стадионами клубов чуть больше 35 км).

ПРОЩАНИЕ С МАТЕРЫМИ

Нет ничего более жестокого, чем время — не щадит даже великих. Хотя в неравной схватке с ним можно выглядеть достойно, что показали, в частности, в этом сезоне многие умудренные футбольными сединами мастера. Один же из проверенных способов не потерять лицо — просто вовремя уйти. Как например, после 517 официальных матчей за «Баварию» поступил Лам — 33-летний мюнхенский капитан попрощался в субботу с болельщиками и партнерами, добыв в этом сезоне свой восьмой чемпионский титул (повторение немецкого рекорда бывших одноклубников Шолля, Кана и Швайнштайгера). Впрочем, многие убеждены, что блестящий защитник, чемпион мира вполне мог бы еще годик-другой поиграть — об этом его даже просил Анчелотти.

После трех сезонов в «Баварии» объявил об окончании игровой карьеры и 35-летний Хаби Алонсо — испанский стратег ранее собрал кучу трофеев в «Ливерпуле», «Реале», а в национальной сборной стал чемпионом мира и двукратным победителем европейского первенства. Мюнхенский босс Румменигге признался, что переход Хаби Алонсо в «Баварию» стал одним из лучших трансферов клуба за последние года и заметил: мол, испанских хавбек показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника, часто достаточно быстрее думать.

Финишировавший в субботу немецкий чемпионат стал последним и для некоторых других «зубров». Повесил бутсы на гвоздь 36-летний бременский капитан Фриц, выигрывавший с «Вердером» Кубок Германии, добывавший с бундестим «серебро» Euro-2008. Уходит из «Шальке» и бундеслиги Хюнтелар, которому в августе стукнет 34 — голландец радовал гельзенкирхенцев с 2010 года, в 2011-м взял с ними Кубок Германии, в 2012-м стал лучшим бомбардиром бундеслиги (29 голов). Потеря и в судейском корпусе: в субботу последний матч провел 47-летний арбитр Штарк, на счету которого рекордное количество встреч в бундеслиге — 344, а также «раздача» 1 305 желтых карточек и 66 красных. После финального свистка в Менхенгладбахе, где «Боруссия» принимала «Дармштадт», хавбек хозяев чемпион мира Крамер обменялся с заслуженным судьей майками.