«Динамо» на 90-летие презентовало книгу «Золотая команда»

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Это книга, которая воспроизводит большой период славной истории киевского «Динамо» — с 1961-го до 1990-го годов. Издание книги инициировал клуб, а над ее созданием работала группа известных отечественных спортивных журналистов во главе с Юрием Корзаченком. В книге подробно описаны выдающиеся эпохи и «золотые» страницы клубной истории, эксклюзивные материалы, разбавленные уникальными историческими кадрами. Все это легло больше чем на четыреста страниц книги, которая будет интересной и станет отличным подарком как тем людям, кто видел собственными глазами, как создавалась эта история, так и современному поколению любителей футбола. У некоторіх читателей тридцатилетний срез эпохи, замешанный на победных традициях, вызывает приятное чувство ностальгии, для кого-то станет откровением, а кого-то вдохновит на новые подвиги.

Издание охватывает все 13 чемпионских сезонов «бело-синих» в чемпионатах СССР — рекорд, который уже никогда не будет побит. В книге собраны малоизвестные факты, сопровождавшие выступления динамовцев, проведен анализ тактических находок и кадровых решений тренерских штабов. Многочисленные комментарии от участников исторических событий, данные по горячим следам, помогают окунуться в атмосферу 60-х, 70-х и 80-х годов, а выдержки из газет демонстрируют, насколько по-разному время смотрели на одни и те же процессы киевские и московские журналисты.

Главной особенностью книги стали уникальные иллюстрации. Немало фотографий были предоставлены самими героями книги и теперь публикуются впервые. На страницах книги нашлось место для досье на каждого футболиста «Динамо», который становился чемпионом СССР в динамовской футболке.

Во время презентации легендарные игроки «Динамо» разных поколений — Андрей Биба, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Владимир Бессонов и Алексей Михайличенко — заняли места в президиуме, ведь их так же можно считать полноправными авторами книги, именно они вместе с другими выдающимися динамовцами создавали славную историю великого клуба.

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполнилось 90 лет со дня основания киевской футбольной команды «Динамо».