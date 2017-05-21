Луис Энрике: Если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона

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«Реал» перед последним туром опережает «Барселону» на три очка. Подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть в гостях с «Малагой», а каталонцы примут «Эйбар».

«Сосредоточиться на работе — единственный способ справиться с этой ситуацией. Если мы выиграем чемпионат, это будет фантастикой, и мы будем праздновать. Если нет, мы поздравим чемпиона, потому что это мой принцип работы как профессионала», — приводит слова Луис Энрике Marca.