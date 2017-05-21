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21 мая 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луис Энрике: Если «Барселона» не выиграет Примеру, то поздравит чемпиона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что сине-гранатовые поздравят «Реал» с чемпионством, если это случится.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> заявил что <nobr>сине-гранатовые</nobr> поздравят Реал с <span class=error>чемпионством</span> если это случится. Увеличить
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«Реал» перед последним туром опережает «Барселону» на три очка. Подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть в гостях с «Малагой», а каталонцы примут «Эйбар».

«Сосредоточиться на работе — единственный способ справиться с этой ситуацией. Если мы выиграем чемпионат, это будет фантастикой, и мы будем праздновать. Если нет, мы поздравим чемпиона, потому что это мой принцип работы как профессионала», — приводит слова Луис Энрике Marca.

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