Лимит везения. Лучшая в истории юниорская сборная Беларуси

УЕФА проводит юниорские чемпионаты Европы с 1957 года, с 1981-го соревнования приобрели современный вид, однако все это время, вплоть до 2002 года в них участвовали сборные, составленные из футболистов не старше 18 лет, а не 19-ти, как сейчас. Так уж получилось, что максимального результат и юношеская (тогда U-16), и юниорская (U-18) сборные Беларуси достигли в один год — пробившись в финальные раунды своих чемпионатов в 1994 году — то есть, вошли в восьмерки сильнейших команд Европы!



Спустя три месяца после выступления юношей юниоры под руководством Александра Башмакова отправились в Испанию, но дорога туда началась еще в августе 1993-го и была вымощена не только мастерством белорусских футболистов, но и удачей.



В мини-турнире квалификационного раунда в Северной Ирландии белорусы встречались с хозяевами, а также сверстниками из Литвы. Все три матча подгруппы завершились вничью.



16.08.1993 . Северная Ирландия — Беларусь — 1:1.

18.08.1993 . Северная Ирландия — Литва — 0:0.

20.08.1993 . Беларусь — Литва — 1:1.



Лишь по количеству забитых голов сборная Беларуси заняла первое место в группе и прошла в следующий раунд, где в апреле-мае 1994-го встречалась с командой Венгрии.



В гостях в Татабанье белорусы в упорной борьбе добились победы — 2:1, а затем дома в Молодечно удержали нужный результат — 0:0 — и пробились в финальный раунд.



Он проходил на южном побережье Испании — в Мериде и окрестных небольших городках. Наша команда попала в одну группу со сверстниками из Германии, Испании и России. В другом квартете играли сборные Франции, Португалии, Голландии и Швеции.



Главный тренер белорусов Александр Башмаков и его помощник Владимир Пигулевский включили в расширенный список 18 футболистов:



вратари — Андрей Дрозд (Атака-Аура, Минск), Андрей Исаеня (Трудовые резервы, Минск);

защитники — Олег Веракса (Строитель, Старые Дороги), Алексей Шушкевич (Трудовые резервы, Минск), Игорь Чумаченко (Ведрич, Речица), Сергей Козловский (Атака-Аура, Минск), Алексей Муравейников (АФВиС РШВСМ, Минск), Олег Благодуров (СДЮШОР-5, Минск);

полузащитники — Андрей Шило, Вадим Скрипченко (оба — Динамо-93, Минск), Владимир Остриков (Динамо, Минск), Александр Чайка (Днепр, Могилев), Геннадий Кашкар (Ведрич, Речица), Виталий Рогожкин (КИМ, Витебск), Владимир Маковский (Молодечно);

нападающие — Андрей Лобанов (Динамо-93, Минск), Павел Пузына (Неман, Гродно), Алексей Литвинко (Днепр, Могилев).



Непосредственно перед отъездом в Испанию Козловский и Благодуров были отцеплены от состава.



23 года назад едва ли представлялось возможным, поэтому о своих соперниках белорусы не знали практически ничего — разве что по несколько игроков. В «Прессболе» отмечалось, что лидерами сборной России являются Харин из московского «Торпедо», а также Радимов и Хохлов из ЦСКА.



Перед турниром наши юниоры провели в Минске целых пять спаррингов: «Динамо-93» — 3:2 (Литвинко, Маковский, Пузына), «Ведрич» — 3:1 (Шило, Скрипченко, Чайка), «Торпедо» Мн — 3:1 (Рогожкин, Литвинко, Лобанов), «Торпедо» Жд — 1:2 (Лобанов), сборная Сирии (U-19) — 2:1 (Скрипченко, Чайка). Обратите внимание: были повержены представители белорусской элиты! Кроме того, чтобы подготовиться к испанским условиям, наша команда проводила спарринги в 23.00.



— Особых проблем у нас нет. Все здоровы, и в Испанию мы прибудем в сильнейшем составе. Единственное, что тревожит: первый матч вынуждены будут пропустить из-за двух карточек Лобанов и Кашкар. А это чувствительная потеря. Но, как бы то ни было, мы настроены дать бой, — говорил тогда Александр Башмаков.

В Испанию сборная Беларуси планировала добраться по маршруту Минск — Вена — Мадрид с последующим автобусным переездом до Мериды. Однако неприятности начались еще в пути. Рассказывает руководитель белорусской делегации Леонид Лапунов:



— Прилетели 22 июля в Вену, чтобы, как и планировалось, пересесть на рейс в Мадрид. Однако нам сообщили, что вылет задерживается на два часа, а еще через час объявили, что рейс вообще расформировывается: бастуют авиадиспетчеры Франции, над территорией которой пролетать по пути в Испанию. Всех пассажиров рассовали по разным рейсам, кого-то отправили даже в Лондон. Мы же всю ночь кантовались в венском аэропорту, не сомкнув глаз. А рано утром нас отправили… в Милан. Там тоже нервное томительное ожидание. Лишь к 15 часам добрались на самолете до Мадрида, а оттуда еще четыре часа автобусом до Мериды.

Однако на этом беды белорусов не закончились.



— Поселившись в четырехзвездочном отеле, где разместились также сборные Германии, России и Испании, мы собрались на плановую вечернюю тренировку. Однако нас поспешили разочаровать: все стадионы города уже закрыты, да и мячей нет. Мячи попросили у немецкой команды и отправились искать какой-нибудь незакрытый стадион. Нас привезли на бетонное кочкообразное поле, тренироваться на котором мы попросту не рискнули. А назавтра уже предстояла встреча с Германией — в 10-тысячном городке Херес-де-лос-Кабальерос, что в 100 км от Мериды, — говорил Лапунов.



Неудивительно, что немцам белорусы уступили крупно, однако счет 0:3 отнюдь не отражает то, что происходило на поле. Уже в первом тайме наша команда могла забивать трижды. Скрипченко обыгрывал соперников по трое, Литвинко выходил один на один, имел момент Маковский. К тому же арбитр не назначил пенальти — а то, что он был (Литвинко сбивали сзади) подтвердил даже главный тренер сборной Германии Ханс Дернер.



Зато во втором тайме немцы поймали белорусов на контратаке, а затем забили еще два гола. Хет-трик на счету небезызвестного Ларса Риккена.



24.07.1994 . БЕЛАРУСЬ — ГЕРМАНИЯ — 0:3

БЕЛАРУСЬ: Дрозд, Веракса, Маковский, Шушкевич, Остриков, Чумаченко, Шило, Рогожкин, Чайка (к), Литвинко, Скрипченко (Пузына, 69).

ГЕРМАНИЯ: Зиглер, Ратковски, Болер, Фенш, Хан, Дуган, Хинц (к), Видау, Риккен, Михалке (Кюнцель, 70), Герстер.

ГОЛЫ: 0:1 — Риккен (49). 0:2 — Риккен (59). 0:3 — Риккен (77).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Скрипченко — Видау, Болер.



Второй матч, с хозяевами под руководством Андони Гойкоэчеа, белорусские юниоры проводили в местечке Альмендралехо, и здесь так же уступили крупно.



26.07.1994 . БЕЛАРУСЬ — ИСПАНИЯ — 1:4

БЕЛАРУСЬ: Дрозд (Исаеня, 74), Веракса, Шушкевич, Остриков, Чумаченко, Шило (Литвинко, 70), Рогожкин, Чайка (к), Скрипченко, Лобанов, Кашкар (Маковский, 22).

ИСПАНИЯ: Хавьер Лопес Вальехо (к) (Мануэль Мартинес, 84), Санчес Гонсалес (Альберт Селадес, 35), Карлес «Минго» Пладеваль, Кертеро, Кордон Меса, Фернандо Морьентес, Мигель Анхель Санчес, Иван Де ла Пенья, Мартин Вельяр, Мичел Сальгадо (Хулен Герреро, 84), Ривера Рамирес.

ГОЛЫ: 0:1 — Карлес «Минго» Пладеваль (21). 0:2 — Иван Де ла Пенья (62). 0:3 — Ривера Рамирес (68). 0:4 — Фернандо Морьентес (73). 1:4 — Литвинко (85).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мичел Сальгадо.



Ходили слухи, что после этого матча испанская «Мерида» всерьез заинтересовалась белорусами Остриковым, Чайкой, Скрипченко и Шило.



Наконец, заключительный матч нашей команде предстоял против россиян в Бадахосе. Подопечным Александра Кузнецова белорусы дали самый яростный бой. Увы, и в этой встрече они проиграли.



28.07.1994 . БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ — 2:3

БЕЛАРУСЬ: Исаеня, Веракса, Шушкевич, Остриков, Чайка (к), Шило, Рогожкин, Скрипченко, Кашкар (Пузына, 87), Литвинко, Лобанов.

РОССИЯ: Гусев, Чумаченко, Липко (к), Зезин (Кривов, 70), Семак, Беркетов, Демченко, Орещук, Лысенко, Лепехин, Павленко.

ГОЛЫ: 0:1 — Демченко (12). 1:1 — Рогожкин (26). 1:2 — Орещук (60). 2:2 — Кашкар (73). 2:3 — Демченко (75).

На 14-й минуте Демченко не реализовал пенальти (Исаеня парировал).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шушкевич, Шило, Чумаченко, Семак, Лысенко.



Беларусь финишировала на последнем месте в группе с разницей мячей 3−10. При этом поединок с россиянами носил принципиальный характер: в случае победы наша команда сражалась бы в матче за 5-е место, победитель которого получал путевку на юниорский чемпионат мира-1995 в Нигерии. Россияне, к слову, туда и попали, обыграв в стыковом матче французов — 2:0. А за каждую победу на турнире наши восточные соседи получили, по сведениям «ПБ», по 600 долларов — неплохие на те времена деньги.



В матче за 3-е место испанцы оказались сильнее голландцев — 5:2. А первенствовали на турнире португальцы, в серии пенальти обыгравшие команду Германии — 1:1 (4−1).



— «Обидно, — подводил итог турнира для «ПБ» Александр Башмаков. — Играли-то сильно и обязаны были одолеть россиян и поспорить за пятую путевку на чемпионат мира. Однако не повезло. Видимо, весь фарт потратили на венгров. Но ни на невезение, ни на потерянные в дороге сутки списывать неудачу не буду. Просто уровень мастерства наших игроков, за исключением Острикова, Чайки, шило и Скрипченко, которые явно выделялись среди партнеров, оказался ниже, чем у соперников. Те куда опытнее белорусских ребят. Для немцев, испанцев, россиян (из бывших сборных СССР и СНГ в их составе 6 игроков плюс дисквалифицированный на три матча за драку в отборочной встрече с итальянцами Радимов) это был уже второй чемпионат Европы, весь континент объездили. Немудрено, что у наших поначалу коленки дрожали. Но постепенно, от матча к матчу, команда заметно улучшала игру.