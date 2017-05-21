Канте признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге

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Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Гарри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations <a href="https://twitter.com/nglkante">@nglkante</a>!<br><br>The <a href="https://twitter.com/ChelseaFC">@ChelseaFC</a> man is the <a href="https://twitter.com/EASPORTSFIFA">@EASPORTSFIFA</a> Premier League Player of the Season for 2016/17! <a href="https://twitter.com/hashtag/PLAwards?src=hash">#PLAwards</a> <a href="https://t.co/x2bwo3LHof">pic.twitter.com/x2bwo3LHof</a></p>— Premier League (@premierleague) <a href="https://twitter.com/premierleague/status/866201939482202114">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В нынешнем сезоне Канте стал чемпионом Англии, а в прошлом выиграл чемпионат страны с «Лестер Сити», из которого перешёл в «Челси» прошлым летом.