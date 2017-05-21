Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29814495/
21 мая 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Канте признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> Н'Голо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской <nobr>Премьер-лиге.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Гарри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

В нынешнем сезоне Канте стал чемпионом Англии, а в прошлом выиграл чемпионат страны с «Лестер Сити», из которого перешёл в «Челси» прошлым летом.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото