Канте признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был удостоен награды лучшему игроку сезона-2016/17 в английской
Премьер-лиге.
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Помимо Канте на приз претендовали Эден Азар, Сесар Аспиликуэта (оба — «Челси»), Гарри Кейн, Деле Алли, Ян Вертонген (все — «Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
26-летний француз получил большинство голосов в результате опроса группы экспертов, капитанов клубов
В нынешнем сезоне Канте стал чемпионом Англии, а в прошлом выиграл чемпионат страны с «Лестер Сити», из которого перешёл в «Челси» прошлым летом.
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