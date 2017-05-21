Стойлов: Нельзя делать из людей дураков, хотеть играть в Европе и не развивать инфраструктуру

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— Была заслуженная победа нашей команды, «Акжайык» хорошо играл, защищал свои ворота. Про футбол говорить больше нечего. Если разрешают играть на таких полях и не жалко футболистов, то становится смешно. Люди, которые должны принимать меры, сидят в кабинетах, а футболисты и болельщики мучаются. Ни одна команда не может показать хороший футбол на таких полях. Если мы хотим думать о развитии футбола, о подъеме уровня сборной, на таких полях не должны проводиться матчи. Я здесь уже три года и каждый раз ситуация становиться все хуже. Просто так мы футбол не поднимем. Нельзя делать из людей дураков, хотеть играть в Европе, но не развивать инфраструктуру. Обидно за казахстанский футбол, ведь у клубов есть деньги на легионеров и тренеров, но не хотят развивать поля.

— Как думаете, чем играть на таких естественных полях, может лучше постелить газон, как в Павлодаре и Астане?

— Если везде будут такие поля, то футбол станет в два раза сильнее. Сами посмотрите, какой ритм был в матче «Астана» — «Иртыш», болельщики остались довольны, они увидели футбол хорошего уровня. Обидно, что ничего не делается для улучшения условий, а потом когда клубы вылетят из Европы, будем искать крайнего. И крайним всегда будет тренер. Но это меня не тревожит, меня тревожит то, что футбол не развивается. Я приехал в Казахстан, чтобы что-то сделать для своей команды и всего футбола, — приводит слова тренера официальный сайт уральского клуба.

— Защитники «Астаны» несколько раз ошиблись, позволив создать моменты у ворот Александра Мокина. Возможно на них давил результат?

— Если бы было хорошее поле, может быть защитники сыграли бы лучше. Но сегодня команды нельзя судить за ошибки, главное, что у нас был победный настрой.