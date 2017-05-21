Футболисты «Бенфики» разошлись миром с «Боавиштой» в 34-м туре чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Порту, завершилась со счетом 2:2. У «Бенфики» отличились Костас Митроглу (71-я минута) и Бранимир Калаица (90), у хозяев мячи забили Ренату Сантуш (16) и Андре Шембри (52).

«Бенфика», которая досрочно стала чемпионом страны по итогам нынешнего сезона, набрала в 34 матчах 82 очка. «Боавишта» финишировала на девятом месте с 43 очками в активе.