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21 мая 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за рекордные € 120 млн

«Реал» сделал «Монако» предложение о приобретении нападающего Килиана Мбаппе, однако французский клуб ответил отказом, утверждает The Telegraph. Сообщается, что «сливочные» предлагали за 18-летнего футболиста рекордную сумму в истории футбола — € 120 млн.

Реал сделал Монако предложение о приобретении нападающего <span class=error>Килиана</span> <span class=error>Мбаппе</span> однако французский клуб ответил отказом утверждает The Telegraph. Увеличить
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Предложение «Реала» было сделано несколько дней назад, и в случае согласия «Монако» побило бы действующий трансферный рекорд в истории футбола — € 105 млн, которые «Манчестер Юнайтед» прошлым летом заплатил «Ювентусу» за Поля Погба. Несмотря на это, «Монако» хочет продлить с Мбаппе контракт и оставить его в команде ещё хотя бы на один сезон.

В текущем сезоне талантливый форвард забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 29 матчах Лиги 1.

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