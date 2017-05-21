«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за рекордные € 120 млн

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Предложение «Реала» было сделано несколько дней назад, и в случае согласия «Монако» побило бы действующий трансферный рекорд в истории футбола — € 105 млн, которые «Манчестер Юнайтед» прошлым летом заплатил «Ювентусу» за Поля Погба. Несмотря на это, «Монако» хочет продлить с Мбаппе контракт и оставить его в команде ещё хотя бы на один сезон.

В текущем сезоне талантливый форвард забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 29 матчах Лиги 1.