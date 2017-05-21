Кавани стал лучшим бомбардиром Лиги 1, Мбаппе замкнул пятёрку

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Кавани провел 36 матчей, в которых забил 35 голов (семь — с пенальти). На один мяч форварду в среднем требовалось 85 минут.

Второе место в гонке бомбардиров французской Лиги 1 занял нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, на счету которого 28 голов в 30 матчах (10 — с пенальти). Тройку замкнул форвард «Монако» Радамель Фалькао (21 мяч в 29 играх, 4 — с пенальти).

Следом идут нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис (20 голов в 31 матче, 3 с пенальти) и форвард «Монако» Килиан Мбаппе (15 мячей в 29 встречах, все — с игры).