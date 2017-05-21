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21 мая 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нынешний сезон чемпионата Франции стал самым результативным за 34 года

Нынешний розыгрыш французской Лиги 1 стал самым результативным за 34 года. В чемпионате Франции-2016/17 был забит 991 гол.

Нынешний розыгрыш французской Лиги 1 стал самым результативным за 34 года. Увеличить
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Это лучший показатель для турнира с сезона-1982/83, когда участники чемпионата совместными усилиями забили 1090 голов.

Самой результативной командой французской Лиги 1 в текущем сезоне стало «Монако» (107 мячей), следом идут «ПСЖ» (83 гола) и «Лион» (80 мячей). Меньше всех в чемпионате Франции-2016/17 забили «Нанси», «Бастия» (по 29 голов), а также «Ренн» и «Кан» (по 36 мячей).
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