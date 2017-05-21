«Севилья» разгромила «Осасуну» со счётом 5:0

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Севилья» прервала серию из трех матчей без побед в чемпионате Испании. Дублями отметились Витоло и Франко Васкес, еще один мяч на свой счет записал Стеван Йоветич.

«Севилья» (72 очка) закончила сезон на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна», набрав 22 балла, заняла 19-ю строчку и покинула элитный дивизион чемпионата Испании.