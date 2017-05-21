«Севилья» разгромила «Осасуну» со счётом 5:0
«Севилья» разгромила «Осасуну» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 5:0.
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«Севилья» прервала серию из трех матчей без побед в чемпионате Испании. Дублями отметились Витоло и Франко Васкес, еще один мяч на свой счет записал Стеван Йоветич.
«Севилья» (72 очка) закончила сезон на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна», набрав 22 балла, заняла 19-ю строчку и покинула элитный дивизион чемпионата Испании.
|20.05.2017 22:00
|основной раунд: 38-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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