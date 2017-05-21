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21 мая 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» разгромила «Осасуну» со счётом 5:0

«Севилья» разгромила «Осасуну» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 5:0.

Севилья разгромила <span class=error>Осасуну</span> в матче 38-го тура испанской Примеры. Увеличить
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«Севилья» прервала серию из трех матчей без побед в чемпионате Испании. Дублями отметились Витоло и Франко Васкес, еще один мяч на свой счет записал Стеван Йоветич.

«Севилья» (72 очка) закончила сезон на четвертом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна», набрав 22 балла, заняла 19-ю строчку и покинула элитный дивизион чемпионата Испании.

20.05.2017 22:00 основной раунд: 38-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 5:0 Осасуна
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Петар Васильевич
Голы
10′ Виктор Мачин Перес Витоло 20
20′ Франко Васкес 22
35′ Стеван Йоветич 16
60′ Франко Васкес 22
80′ Виктор Мачин Перес Витоло 20
Составы
Давид Сория 13
Феррейра Филью Мариану 25
Клеман Лангле 5
Серхио Эскудеро 18
67′ Матиас Краневиттер 4
Карлос Хоакин Корреа 11
62′ Стивен Н`Зонзи 15
Виктор Мачин Перес Витоло 20
83′ Микаэль Крун-Дели 7
Пабло Сарабия 17
29′ 64′ Стеван Йоветич 16
Виссам Бен Йеддер 12
62′ Франко Васкес 22
Паулу Энрике Гансу 19
25 Сальваторе Сиригу
22 Никола Вуядинович
37 Джон Мондрагон
6 Санхурху Мате Ойер 56′
8 Горан Чаушич
11 Алехандро Беренгер
24 Рауль Лое
9 Ориоль Риера
21 Карлос Клерк 74′
30 Энрике Барья
10 Роберто Торрес 67′
35 Мигель Олавиде
19 Кенан Кодро 61′
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 2
1 Угловые 1
10 Фолы 8
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
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