«Марсель» вышел в Лигу Европы вслед за «Лионом»
«Марсель» победил «Бастию» в матче 38-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бафетимби Гомис.
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Благодаря этой победе «Марсель» (62 очка) занял пятое место в итоговой турнирной таблице французской Лиги 1 и вышел в Лигу Европы. Ранее путевку в этот турнир получил «Лион», который досрочно обеспечил себе четвертую строчку.
Также на пятое место претендовал «Бордо», который в 38-м туре на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) и, набрав 59 баллов, остался шестым.
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|2
|3
|Удары в створ
|0
|6
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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