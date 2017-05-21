Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29812485/
21 мая 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» вышел в Лигу Европы вслед за «Лионом»

«Марсель» победил «Бастию» в матче 38-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бафетимби Гомис.

Марсель победил <span class=error>Бастию</span> в матче 38-го тура французской Лиги 1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Благодаря этой победе «Марсель» (62 очка) занял пятое место в итоговой турнирной таблице французской Лиги 1 и вышел в Лигу Европы. Ранее путевку в этот турнир получил «Лион», который досрочно обеспечил себе четвертую строчку.

Также на пятое место претендовал «Бордо», который в 38-м туре на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) и, набрав 59 баллов, остался шестым.

20.05.2017 22:00 основной раунд: 38-й тур
Марсель 1:0 Бастия
Первый тайм: 0:0
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 2
3 Удары в створ 0
6 Угловые 1
17 Фолы 18
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Бордо
Новости Матчи Состав Статистика
Бастия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото