«Марсель» вышел в Лигу Европы вслед за «Лионом»

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Благодаря этой победе «Марсель» (62 очка) занял пятое место в итоговой турнирной таблице французской Лиги 1 и вышел в Лигу Европы. Ранее путевку в этот турнир получил «Лион», который досрочно обеспечил себе четвертую строчку.

Также на пятое место претендовал «Бордо», который в 38-м туре на выезде сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) и, набрав 59 баллов, остался шестым.