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21 мая 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бастия» и «Нанси» вылетели из Лиги 1, «Лорьян» сыграет в переходных матчах

По итогам 38-го тура чемпионата Франции определились команды, которые потеряли прописку в высшем дивизионе. Из Лиги 1 вылетели «Бастия» и «Нанси».

«Бастия» в последнем туре со счётом 0:1 проиграла «Марселю» и, набрав 34 очка, заняла последнее место в таблице чемпионата. «Нанси» (35) на своём поле обыграл «Сент-Этьен» (3:1), но этого хватило лишь для того, чтобы подняться с 20-го места на 19-е.

В переходных матчах за право остаться в Лиге 1 сыграет Лорьян, вырвавший ничью в матче с «Бордо». Команда экс-форварда «Спартака» Маджида Уориса набрала 36 очков и заняла 18-е место. Соперником «Лорьяна» по переходным матчам станет «Труа».

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