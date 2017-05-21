«Бастия» и «Нанси» вылетели из Лиги 1, «Лорьян» сыграет в переходных матчах

«Бастия» в последнем туре со счётом 0:1 проиграла «Марселю» и, набрав 34 очка, заняла последнее место в таблице чемпионата. «Нанси» (35) на своём поле обыграл «Сент-Этьен» (3:1), но этого хватило лишь для того, чтобы подняться с 20-го места на 19-е.

В переходных матчах за право остаться в Лиге 1 сыграет Лорьян, вырвавший ничью в матче с «Бордо». Команда экс-форварда «Спартака» Маджида Уориса набрала 36 очков и заняла 18-е место. Соперником «Лорьяна» по переходным матчам станет «Труа».