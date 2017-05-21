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21 мая 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» установил рекорд чемпионата Франции, выиграв 12 матчей подряд

«Монако» выиграл у «Ренна» в матче 38-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Монако выиграл у <span class=error>Ренна</span> в матче 38-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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В составе «Монако» отличились Фабиньо, Жемерсон и Жорже. У «Ренна» дубль оформил Адама Дьякаби, забивший первый мяч с пенальти.

«Монако» довел победную серию в Лиге 1 до 12 матчей, установив рекорд лиги по этому показателю за один сезон. Монегаски, обеспечившие себе титул за тур до окончания первенства, не теряли очки в чемпионате с 17 февраля, когда на выезде сыграли вничью с «Бастией» (1:1).

20.05.2017 22:00 основной раунд: 38-й тур
Ренн 2:3 Монако
Первый тайм: 0:0
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 15
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
10 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Саид Эннжими (Франция)
Обозначения
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