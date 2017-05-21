«Монако» установил рекорд чемпионата Франции, выиграв 12 матчей подряд
«Монако» выиграл у «Ренна» в матче 38-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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В составе «Монако» отличились Фабиньо, Жемерсон и Жорже. У «Ренна» дубль оформил Адама Дьякаби, забивший первый мяч с пенальти.
«Монако» довел победную серию в Лиге 1 до 12 матчей, установив рекорд лиги по этому показателю за один сезон. Монегаски, обеспечившие себе титул за тур до окончания первенства, не теряли очки в чемпионате с 17 февраля, когда на выезде сыграли вничью с «Бастией» (1:1).
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|21
|5
|Удары в створ
|15
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Саид Эннжими (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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