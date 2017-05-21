«Монако» установил рекорд чемпионата Франции, выиграв 12 матчей подряд

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В составе «Монако» отличились Фабиньо, Жемерсон и Жорже. У «Ренна» дубль оформил Адама Дьякаби, забивший первый мяч с пенальти.

«Монако» довел победную серию в Лиге 1 до 12 матчей, установив рекорд лиги по этому показателю за один сезон. Монегаски, обеспечившие себе титул за тур до окончания первенства, не теряли очки в чемпионате с 17 февраля, когда на выезде сыграли вничью с «Бастией» (1:1).