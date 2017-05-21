Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29812403/
21 мая 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Видео: Игроки «Баварии» и Анчелотти обливаются пивом на «Альянц-Арене»

«Бавария» после матча с «Фрайбургом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Германии отпраздновала завоевание очередного титула, который был выигран ещё в конце апреля.

После окончания встречи мюнхенской команде вручили серебряную салатницу, а затем по традиции игроки начали обливать друг друга пивом. В первую очередь досталось главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти, который впервые поучаствовал в подобном праздновании.

Матч с «Фрайбургом» стал последним в карьере для трёх игроков «Баварии» — Филиппа Лама, Хаби Алонсо и Тома Штарке.

20.05.2017 16:30 основной раунд: 34-й тур Allianz-Arena
Бавария 4:1 Фрайбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Кристиан Штрайх
Голы
4′ Арьен Роббен (Хаби Алонсо) 10
73′ Артуро Видаль (А. Роббен) 23
90+1′ Франк Рибери (А. Роббен) 7
90+4′ Джошуа Киммих (Р. Левандовски) 32
18 Нильс Петерсен (В. Грифо) 76′
Составы
Том Штарке 22
Хуан Бернат 18
Давид Алаба 27
Арьен Роббен 10
53′ Артуро Видаль 23
Томас Мюллер 25
Кингсли Коман 29
Роберт Левандовски 9
11′ Джером Боатенг 17
Джошуа Киммих 32
87′ Филипп Лам 21
Рафинья 13
82′ Хаби Алонсо 14
Франк Рибери 7
1 Александр Шволов
5 Мануэль Гульде
20 Марк-Олифер Кемпф
30 Кристиан Гюнтер
27 Николас Хефлер
32 Винченцо Грифо
7 Флориан Нидерлехнер
26 Максимиллиан Филипп
2 Александр Игневски 88′
14 Ховард Нильсен
8 Майк Франц 72′
23 Юлиан Шустер
19 Яник Хаберер 67′
18 Нильс Петерсен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 19
11 Удары в створ 8
15 Угловые 7
10 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Фрайбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото