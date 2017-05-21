Видео: Игроки «Баварии» и Анчелотти обливаются пивом на «Альянц-Арене»
«Бавария» после матча с «Фрайбургом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Германии отпраздновала завоевание очередного титула, который был выигран ещё в конце апреля.
После окончания встречи мюнхенской команде вручили серебряную салатницу, а затем по традиции игроки начали обливать друг друга пивом. В первую очередь досталось главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти, который впервые поучаствовал в подобном праздновании.
Матч с «Фрайбургом» стал последним в карьере для трёх игроков «Баварии» — Филиппа Лама, Хаби Алонсо и Тома Штарке.
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Кристиан Штрайх
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|33
|Удары (всего)
|19
|11
|Удары в створ
|8
|15
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Йохен Дрес (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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