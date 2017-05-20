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В составе «Наполи» дубль оформил Дрис Мертенс, по одному мячу забили Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч «Фиорентины» на счету Йосипа Иличича.

«Наполи» (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на один балл. «Фиорентина», имеющая в активе 59 баллов, находится на седьмой строчке.