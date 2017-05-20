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20 мая 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» разгромил «Фиорентину», отставание от «Ромы» — одно очко

«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:1.

<span class=error>Наполи</span> разгромил Фиорентину в матче 37-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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В составе «Наполи» дубль оформил Дрис Мертенс, по одному мячу забили Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч «Фиорентины» на счету Йосипа Иличича.

«Наполи» (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на один балл. «Фиорентина», имеющая в активе 59 баллов, находится на седьмой строчке.

20.05.2017 21:45 основной раунд: 37-й тур San Paolo
Наполи 4:1 Фиорентина
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Маурицио Сарри Соуза Паулу
Голы
8′ Калиду Кулибали 26
36′ Лоренцо Инсинье 24
57′ Дрис Мертенс 14
64′ Дрис Мертенс 14
72 Йосип Иличич 60′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 2
49′ Калиду Кулибали 26
Фаузи Гулям 31
43′ Рауль Альбиоль 33
Петр Зелиньски 20
Хосе Кальехон 7
Лоренцо Инсинье 24
69′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Амаду Диавара 42
65′ Марек Хамшик 17
Марко Рог 30
79′ Дрис Мертенс 14
Леонардо Паволетти 32
12 Чиприан Тэтэрушану
2 Гонсало Родригес
4 Себастьен Де Майо
40 Ненад Томович
5 Милан Бадель
8 Матиас Весино 58′
72 Йосип Иличич
10 Федерико Бернардески
15 Максимилиано Оливера 54′
16 Кристиан Тельо
19 Себастьян Кристофоро 54′
30 Хума Бабакар
9 Никола Калинич 81′
21 Риккардо Сапонара
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 5
5 Угловые 6
10 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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