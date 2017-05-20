«Наполи» разгромил «Фиорентину», отставание от «Ромы» — одно очко
«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:1.
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В составе «Наполи» дубль оформил Дрис Мертенс, по одному мячу забили Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье. Единственный мяч «Фиорентины» на счету Йосипа Иличича.
«Наполи» (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущей второй «Ромы» на один балл. «Фиорентина», имеющая в активе 59 баллов, находится на седьмой строчке.
|20.05.2017 21:45
|основной раунд: 37-й тур
|San Paolo
|Наполи
|4:1
|Фиорентина
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Соуза Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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