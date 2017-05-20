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20 мая 2017, 23:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лестер» объявил, что Марцин Василевский покидает клуб по окончании сезона

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Польский защитник «Лестера» Марцин Василевский покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте английской команды.

Контракт 36-летнего игрока с командой действует до конца июня этого года.

Василевский перешел в «Лестер» в 2013 году из бельгийского «Андерлехта». В составе «лис» поляк провел 77 игр и забил 2 мяча, став чемпионом Англии сезона-2015/16.

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