«Лестер» объявил, что Марцин Василевский покидает клуб по окончании сезона

Контракт 36-летнего игрока с командой действует до конца июня этого года.

Василевский перешел в «Лестер» в 2013 году из бельгийского «Андерлехта». В составе «лис» поляк провел 77 игр и забил 2 мяча, став чемпионом Англии сезона-2015/16.