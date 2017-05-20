БАТЭ победил минское «Динамо», «Шахтер» выиграл у футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

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Первый тайм встречи на поле «Борисов-Арены» прошел с небольшим преимуществом хозяев, которые действовали чуть более быстрее и увереннее минчан. Превосходство борисовчан воплотилось в гол за 5 минут до перерыва, когда Максим Володько с левого фланга атаки сделал точную передачу в центр штрафной площади гостей и капитан БАТЭ Игорь Стасевич четким ударом поразил ворота Андрея Климовича. Во второй половине игры динамовцы пошли в атаку большими силами, имели несколько отличных возможностей для взятия ворот, но в концовке голевых эпизодов минчан подводило исполнительское мастерство. Борисовская дружина обошла минских динамовцев, и вышла на вторую позицию в турнирной таблице.

Лидерство сохранил солигорский «Шахтер», одолевший у себя дома футболистов «Слуцка» — 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в конце второго тайма. На 71-й минуте хорватский легионер хозяев поля Любан Црепуля реализовал пенальти, за минуту до окончания основного времени Александр Яцкевич восстановил равновесие, а в компенсированное время победу «Шахтеру» принес точный удар Дениса Лаптева.

Хозяева добились побед еще в двух матчах: футболисты «Гомеля» уверенно переиграли новополоцкий «Нафтан» — 3:1, а брестское «Динамо» взяло верх над гостями из «Витебска» — 2:0.

Футболисты «Минска» и могилевского «Днепра» сыграли вничью на поле столичного стадиона «Трактор» — 0:0.

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 21 мая: «Неман» (Гродно) — «Крумкачы» (Минск), «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Городея» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение в лидирующей группе после субботних игр: «Шахтер» — 22 очка (разница мячей — 12−3), БАТЭ — 20 (16−5), «Динамо» (Минск) — 18 (9−3), «Слуцк» — 17 (12−5).