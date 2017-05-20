«Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» и прервал серию из пяти матчей без побед

«Депортиво» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате Испании. Дубль оформил Флорин Андоне, один мяч забил Карлес Хиль.

В другом матче 38-го тура испанской Примеры «Леганес» и «Алавес» сыграли вничью. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и закончилась со счетом 1:1. У гостей отличился Ненад Крстичич, у хозяев — Давид Тимор.