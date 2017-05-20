«Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» и прервал серию из пяти матчей без побед
«Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в
Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счетом 3:0.
«Депортиво» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате Испании. Дубль оформил Флорин Андоне, один мяч забил Карлес Хиль.
В другом матче 38-го тура испанской Примеры «Леганес» и «Алавес» сыграли вничью. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и закончилась со счетом 1:1. У гостей отличился Ненад Крстичич, у хозяев — Давид Тимор.
|20.05.2017 20:00
|основной раунд: 38-й тур
|Riazor
|Депортиво
|3:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Угловые
|9
|25
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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