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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29812003/
20 мая 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» и прервал серию из пяти матчей без побед

«Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счетом 3:0.

«Депортиво» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате Испании. Дубль оформил Флорин Андоне, один мяч забил Карлес Хиль.

В другом матче 38-го тура испанской Примеры «Леганес» и «Алавес» сыграли вничью. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и закончилась со счетом 1:1. У гостей отличился Ненад Крстичич, у хозяев — Давид Тимор.

20.05.2017 20:00 основной раунд: 38-й тур Riazor
Депортиво 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Мель Пепе Солар Кике Сетьен
Голы
4′ Флорин Андоне (дос Сантос Торрес Гильерме) 10
28′ Флорин Андоне (Эмре Чолак) 10
39′ де Пареха Карлес Хиль 11
Составы
Дави Руф  
25′ Корбачо Фернандо Наварро 3
Рауль Редаль Альбентоса 6
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Лауреано Санабрия Лауре 15
48′ Педро Москера 5
54′ Эмре Чолак 8
44′ де Пареха Карлес Хиль 11
72′ дос Сантос Торрес Гильерме 20
Алекс Бергантиньос 4
58′ Ола Джон 24
Марлос Морено 9
86′ Флорин Андоне 10
Файкаль Фажр 19
1 Рауль Лисоайн
2 Давид Симон
16 Артилес Олива Айтами
22 Элдер Лопеш
14 Эрнан 51′ 79′
15 Роке Меса 38′
19 Матео Гарсия
21 Хонатан Вьера
17 Педро Бигас 45′
5 Давид Гарсия
11 Херонимо Фигероа Момо 78′ 54′
20 Ален Халилович
10 Родригес Руис Хесе 45′
18 Хави Кастельяно
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
0 Угловые 9
25 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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