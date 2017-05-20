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20 мая 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти: Я влюблён в своих игроков

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Кьево» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> поделился впечатлениями от победы над <span class=error>Кьево</span> в матче 37-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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«Мы дважды уступали «Кьево» в счете, а это большой риск, но «Рома» здорово проявила себя в атаке. Соперник был полностью освобожден от какого-либо давления. «Кьево» — хорошая команда, умеющая играть организованно. Нам было непросто. Мы пропустили два мяча после навесов, хотя с этой проблемой уже пора бы разобраться.

Нам удалось победить, теперь всё на самом деле зависит от нас. Впереди один матч — дома, перед своими болельщиками. Нашему сопернику будет трудно.

Я влюблен в своих игроков. Это был тяжелый сезон. В какой-то момент у нас состоялся разговор, который, думаю, создал замечательную атмосферу в коллективе. Но лучше спросите об этом у игроков, может, они думают иначе! — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.

20.05.2017 19:00 основной раунд: 37-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Кьево 3:5 Рома
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Роландо Маран Лучано Спаллетти
Голы
15′ Лукас Кастро (Р. Инглезе) 19
37′ Роберто Инглезе (В. Бирса) 45
86′ Роберто Инглезе (С. Пеллиссьер) 45
92 Стефан Эль-Шаарави (Ф. Фасио) 28′
11 Мохамед Салах (К. Стротман) 42′
92 Стефан Эль-Шаарави (К. Стротман) 58′
11 Мохамед Салах (Э. Джеко) 76′
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 83′
Составы
Стефано Соррентино 70
Боштьян Цесар 12
Массимо Гобби 18
Фабрицио Каччаторе 29
47′ Иван Радованович 8
Вальтер Бирса 23
Самюэль Бастьен 28
Фабио Депаоли 97
57′ Алессандро Гамберини 5
Николя Фрэ 21
15′ 45′ Лукас Кастро 19
Серджо Пеллиссьер 31
87′ Роберто Инглезе 45
Эмануэль Виньято 55
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
20 Федерико Фасио
33 Эмерсон
44 Константинос Манолас
5 Леандро Паредес
6 Кевин Стротман
16 Даниэле Де Росси
9 Эдин Джеко 86′
10 Франческо Тотти
11 Мохамед Салах 82′
8 Диего Перотти
92 Стефан Эль-Шаарави 71′
4 Раджа Наингголан
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 11
3 Угловые 6
11 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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