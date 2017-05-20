Спаллетти: Я влюблён в своих игроков

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Кьево» в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
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«Мы дважды уступали «Кьево» в счете, а это большой риск, но «Рома» здорово проявила себя в атаке. Соперник был полностью освобожден от какого-либо давления. «Кьево» — хорошая команда, умеющая играть организованно. Нам было непросто. Мы пропустили два мяча после навесов, хотя с этой проблемой уже пора бы разобраться.
Нам удалось победить, теперь всё на самом деле зависит от нас. Впереди один матч — дома, перед своими болельщиками. Нашему сопернику будет трудно.
Я влюблен в своих игроков. Это был тяжелый сезон. В какой-то момент у нас состоялся разговор, который, думаю, создал замечательную атмосферу в коллективе. Но лучше спросите об этом у игроков, может, они думают иначе! — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.