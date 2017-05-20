Гол Кабаева помог «Богемианс» выиграть и остаться в высшем дивизионе чемпионата Чехии

Игра, прошедшая в субботу в Праге, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кабаев (10-я минута) и Мартин Достал (42).

«Богемианс» набрал 28 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Идущий 15-м, в зоне вылета, «Градец Карлове» имеет в активе 24 балла и уже не сможет догнать пражан. «Пршибрам» (22 очка, 16-я позиция) выбыл из элитного дивизиона чемпионата Чехии.