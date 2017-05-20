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20 мая 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Кабаева помог «Богемианс» выиграть и остаться в высшем дивизионе чемпионата Чехии

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Футболисты пражского «Богемианс» благодаря голу российского нападающего Евгения Кабаева победили «Карвину» в матче предпоследнего 29-го тура чемпионата Чехии и гарантировали себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

Игра, прошедшая в субботу в Праге, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кабаев (10-я минута) и Мартин Достал (42).

«Богемианс» набрал 28 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Идущий 15-м, в зоне вылета, «Градец Карлове» имеет в активе 24 балла и уже не сможет догнать пражан. «Пршибрам» (22 очка, 16-я позиция) выбыл из элитного дивизиона чемпионата Чехии.
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