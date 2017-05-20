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20 мая 2017, 21:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Рома» обыграла «Кьево» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. «Рома» одержала победу над «Кьево» со счетом 5:3 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу римского клуба. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (28-я, 58-я минуты), Мохамед Салах (42, 76) и Эдин Джеко (83). У проигравших отличились Лукас Кастро (15) и Роберто Инглесе (37, 86).

В турнирной таблице «Рома», набрав 84 очка, занимает второе место. Лидирует в чемпионате «Ювентус», имея в активе на одно очко больше, свой матч команда из Турина проведет в воскресенье против «Кротоне». Третьим, набрав 80 очков, идет «Наполи», который позднее в субботу встретится с «Фиорентиной». «Кьево» с 43 очками идет 14-м.

В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, «Рома» примет «Дженоа», «Кьево» в гостях сыграет с «Аталантой».

20.05.2017 19:00 основной раунд: 37-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Кьево 3:5 Рома
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Роландо Маран Лучано Спаллетти
Голы
15′ Лукас Кастро (Р. Инглезе) 19
37′ Роберто Инглезе (В. Бирса) 45
86′ Роберто Инглезе (С. Пеллиссьер) 45
92 Стефан Эль-Шаарави (Ф. Фасио) 28′
11 Мохамед Салах (К. Стротман) 42′
92 Стефан Эль-Шаарави (К. Стротман) 58′
11 Мохамед Салах (Э. Джеко) 76′
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 83′
Составы
Стефано Соррентино 70
Боштьян Цесар 12
Массимо Гобби 18
Фабрицио Каччаторе 29
47′ Иван Радованович 8
Вальтер Бирса 23
Самюэль Бастьен 28
Фабио Депаоли 97
57′ Алессандро Гамберини 5
Николя Фрэ 21
15′ 45′ Лукас Кастро 19
Серджо Пеллиссьер 31
87′ Роберто Инглезе 45
Эмануэль Виньято 55
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
20 Федерико Фасио
33 Эмерсон
44 Константинос Манолас
5 Леандро Паредес
6 Кевин Стротман
16 Даниэле Де Росси
9 Эдин Джеко 86′
10 Франческо Тотти
11 Мохамед Салах 82′
8 Диего Перотти
92 Стефан Эль-Шаарави 71′
4 Раджа Наингголан
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 11
3 Угловые 6
11 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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