«Рома» обыграла «Кьево» в матче чемпионата Италии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Эль-Шаарави (28-я, 58-я минуты), Мохамед Салах (42, 76) и Эдин Джеко (83). У проигравших отличились Лукас Кастро (15) и Роберто Инглесе (37, 86).

В турнирной таблице «Рома», набрав 84 очка, занимает второе место. Лидирует в чемпионате «Ювентус», имея в активе на одно очко больше, свой матч команда из Турина проведет в воскресенье против «Кротоне». Третьим, набрав 80 очков, идет «Наполи», который позднее в субботу встретится с «Фиорентиной». «Кьево» с 43 очками идет 14-м.

В заключительном туре, матчи которого пройдут 28 мая, «Рома» примет «Дженоа», «Кьево» в гостях сыграет с «Аталантой».