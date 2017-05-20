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20 мая 2017, 21:11 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Андрей Павелко стал единственным кандидатом на выборах главы ФФУ

Действующий глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал единственным кандидатом на выборах будущего президента организации, сообщает официальный сайт ФФУ.

Подведены итоги выдвижения кандидатов на выборы президента <span class=error>ФФУ</span> которые состоятся 16 июня. Увеличить
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Комиссия ФФУ по реорганизации сегодня подвела итоги по выдвижению делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня, а также кандидатов на должность президента ФФУ.

По решению Комиссии, действующий глава ФФУ Андрей Павелко стал единственным кандидатом на пост президента организации. Никто больше из функционеров не подавал заявление на участие в выборах.

В конце апреля сообщалось, что все члены ФФУ поддержали кандидатуру Павелко на ближайших выборах.

41-летний Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины с марта 2015 года. На этом посту он сменил Анатолия Конькова.

До этого назначения нынешний президент ФФУ много лет возглавлял Федерацию футбола Днепровской области, а также активно занимался политикой, являясь народным депутатом от Блока Петра Порошенко.

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