Андрей Павелко стал единственным кандидатом на выборах главы ФФУ
Действующий глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал единственным кандидатом на выборах будущего президента организации, сообщает официальный сайт ФФУ.
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Комиссия ФФУ по реорганизации сегодня подвела итоги по выдвижению делегатов для участия в Конгрессе, который состоится 16 июня, а также кандидатов на должность президента ФФУ.
По решению Комиссии, действующий глава ФФУ Андрей Павелко стал единственным кандидатом на пост президента организации. Никто больше из функционеров не подавал заявление на участие в выборах.
В конце апреля сообщалось, что все члены ФФУ поддержали кандидатуру Павелко на ближайших выборах.
41-летний Андрей Павелко возглавляет Федерацию футбола Украины с марта 2015 года. На этом посту он сменил Анатолия Конькова.
До этого назначения нынешний президент ФФУ много лет возглавлял Федерацию футбола Днепровской области, а также активно занимался политикой, являясь народным депутатом от Блока Петра Порошенко.
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