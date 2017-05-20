Селюк: Ласина Траоре возвращается в «Монако»
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласина Траоре, сообщил, что ивуарийский футболист, вторую половину сезона проведший в хихонском «Спортинге», вернётся в «Монако». Испанская команда по итогам сезона вылетела из Примеры.
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«Траоре возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит. Как и в ЦСКА, он пришёл в «Спортинг» на правах аренды. Причём уже в тот момент, когда команда была близка к вылету. Но зарплату ему платят монегаски, его трансфер
В 8 матчах за «Спортинг» Траоре забил два гола. В первой половине сезона 27-летний футболист выступал за ЦСКА и забил 5 голов в 14 матчах РФПЛ.
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