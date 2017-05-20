Селюк: Ласина Траоре возвращается в «Монако»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Траоре возвращается в «Монако», в клуб, которому принадлежит. Как и в ЦСКА, он пришёл в «Спортинг» на правах аренды. Причём уже в тот момент, когда команда была близка к вылету. Но зарплату ему платят монегаски, его трансфер по-прежнему принадлежит «Монако», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.

В 8 матчах за «Спортинг» Траоре забил два гола. В первой половине сезона 27-летний футболист выступал за ЦСКА и забил 5 голов в 14 матчах РФПЛ.