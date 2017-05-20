Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом»

В составе хозяев голами отметились защитник Дуглас и хавбек Карлос Кармона, за гостей дубль оформил нападающий Рубен Кастро.

«Спортинг» (31 очко), по итогам прошлого тура потерявший шансы на сохранение прописки в Примере, финишировал на 18-м месте в турнирной таблице. «Бетис» (39) закончил сезон в испанском чемпионате на 15-й позиции.