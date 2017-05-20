Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом»
Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом» в матче последнего тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голами отметились защитник Дуглас и хавбек Карлос Кармона, за гостей дубль оформил нападающий Рубен Кастро.
«Спортинг» (31 очко), по итогам прошлого тура потерявший шансы на сохранение прописки в Примере, финишировал на 18-м месте в турнирной таблице. «Бетис» (39) закончил сезон в испанском чемпионате на 15-й позиции.
|20.05.2017 18:00
|основной раунд: 38-й тур
|El Molinon
|Спортинг Х
|2:2
|Бетис
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Руби
|Алексис Трухильо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|9
|2
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter