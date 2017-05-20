Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29811352/
20 мая 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом»

Хихонский «Спортинг» сыграл вничью с «Бетисом» в матче последнего тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голами отметились защитник Дуглас и хавбек Карлос Кармона, за гостей дубль оформил нападающий Рубен Кастро.

«Спортинг» (31 очко), по итогам прошлого тура потерявший шансы на сохранение прописки в Примере, финишировал на 18-м месте в турнирной таблице. «Бетис» (39) закончил сезон в испанском чемпионате на 15-й позиции.

20.05.2017 18:00 основной раунд: 38-й тур El Molinon
Спортинг Х 2:2 Бетис
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Руби Алексис Трухильо
Голы
7′ Дуглас 2
79′ Карлос Кармона 19
24 Мартин Рубен Кастро 22′
24 Мартин Рубен Кастро 59′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Дуглас 2
Жан-Сильвен Бабен 3
Хорхе Мере 4
Роберто Канелья 15
Серхио Диас Альварес 6
Карлос Кармона 19
Микель Весга 22
Карлос Гарсия Кастро 9
65′ Начо Касес 10
Дуйе Чоп 24
58′ Хорхе Франко Бурги 14
Исмаэль Лопес 18
1 Дани Хименес
2 Рафаэль Наварро
14 Риса Дурмиси 86′
21 Алин Тошка
5 Петрос
10 Дани Себальос
22 Дарко Брашанац
24 Мартин Рубен Кастро
20 Херман Пеццела 46′
23 Аисса Манди
16 Альваро Кармона Сехудо 80′ 37′
8 Жона Мартен
17 Санчес Родригес Хоакин 88′
11 Матиас Науэль Лейва
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 20
5 Удары в створ 9
2 Угловые 3
15 Фолы 13
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Спортинг Х
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото